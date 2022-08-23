У Трампа виявили понад 300 секретних документів, які він мав повернути після звільнення з посади президента - ЗМІ

Американська влада виявила в колишнього президента США Дональда Трампа, зокрема в його резиденції у Флориді, близько 300 секретних документів, повідомляє видання The New York Times (NYT) із посиланням на джерела.

"Загалом уряд знайшов у Трампа понад 300 документів із грифом "таємно". (...) Першу партію документів виявили в січні, ще одну партію представили помічники Трампа міністерству юстиції в червні, і цього місяця ФБР вилучило деякі матеріали", – пише газета.

Джерела уточнюють, що в січні Національне управління архівів та документації вилучило в експрезидента 150 документів із таємною інформацією. Така кількість, зазначають співрозмовники агентства, "викликала серйозне занепокоєння у міністерстві юстиції та допомогла розпочати кримінальне розслідування, яке цього місяця привело агентів ФБР до обшуку в Мар-а-Лаго". У результаті цього обшуку агенти вивезли 26 ящиків, у яких було 11 наборів матеріалів із позначкою "таємно". Один такий комплект мав гриф "надсекретна інформація".

У матеріалі видання не уточнюється зміст виявлених секретних документів. Проте наголошується, що 15 коробок із документами, які колишній президент США передав до архіву в січні, включали матеріали з ЦРУ, Агентства національної безпеки та ФБР.

NYT наголошує, що "змушує задуматися той факт, що така велика кількість важливих секретних документів залишалася в Мар-а-Лаго протягом кількох місяців, навіть попри те, що мін'юст вимагав повернути всі матеріали, які мали залишатися на зберіганні в адміністрації після того, як Трамп залишив посаду".

Газета повідомляє, що мін'юст США продовжує розслідування. Це, пише NYT, "свідчить про те, що чиновники не впевнені, чи вони відновили всі президентські документи, які Трамп узяв із собою з Білого дому".

Раніше повідомлялося, що Трамп подав позов із вимогою призначити спеціального експерта для розгляду матеріалів, вилучених під час обшуку ФБР у його резиденції в Мар-а-Лаго. Портал Axios пише, що експрезидент просить федеральний суд заборонити ФБР вивчати вилучені документи доти, доки не буде призначено спеціального експерта.

Трамп також просить суд зажадати від уряду докладнішого опису вилучених матеріалів та повернути будь-які предмети, які не підпадають під дію ордера на обшук.

Водночас, повідомляє видання Politico з посиланням на свої джерела, група лідерів Конгресу, яким доручено вивчати найбільш конфіденційну розвідувальну інформацію, звернулася до адміністрації Байдена з проханням надати доступ до документів, які вилучили з резиденції Трампа. Газета пише, що "запит надійшов від так званої банди восьми у зв'язку з тим, що законодавці від обох партій прагнуть довідатися більше про безпрецедентне розслідування стосовно колишнього президента".

До "банди восьми", пише Politico, входять голова сенатського комітету з розвідки Марк Ворнер і віцеголова Марко Рубіо, лідери більшості та меншості в Сенаті Чак Шумер та Мітч Макконнелл, спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті, а також провідні демократи та республіканці в комітетах Палати представників та Сенату з розвідки.

Раніше повідомлялося, що обшук маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, ймовірно, пов'язаний із розслідуванням незаконного привласнення експрезидентом документів Білого дому, які він нібито зберігав у маєтку після звільнення з посади президента. З ордера на обшук випливало, що ФБР здійснює розслідування щодо можливого порушення колишнім главою держави закону про шпигунство, повідомляли американські ЗМІ.

Федеральний суддя підписав ордер на обшук 5 серпня. У списку вилучених агентами ФБР у резиденції Трампа серед інших документів були також ті, які названі "цілком таємними" і "конфіденційними". Сам Трамп після обшуків заявив, що був готовий добровільно віддати агентам вилучені в нього документи, які було розсекречено.

Прибічники Трампа, у свою чергу, вважають це розслідування політично вмотивованим. Передбачається, що його мета – завадити ексглаві Білого дому брати участь у президентських виборах 2024 року.