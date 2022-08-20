Політика

16:26 20.08.2022

ЦВК визнала Короленко нардепом від "Слуги народу"

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ЦВК визнала Короленко нардепом від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія визнала Валентину Короленко, внесену до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 145, обраною народним депутатом України.

Як повідомляє сайт ЦВК, це рішення було ухвалено на засіданні комісії.

Крім цього ЦВК на засіданні задовольнила заяву Дмитра Єрмоленка про відмову від балотування та скасування його реєстрації кандидатом у народні депутати за виборчим списком "Слуги народу" під №144.

ЦВК також визнала, що Артем Михайлюк не отримав депутатський мандат у зв'язку з його заявою про відмову від депутатського мандата.

Як повідомлялося раніше, Центрвиборчком визнав народним депутатом Михайлюка (№142 у виборчому списку партії "Слуга народу").

Теги: #цвк #слуга_народу

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