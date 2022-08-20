Політика

14:41 20.08.2022

Зеленський привітав Естонію з Днем відновлення незалежності: наші держави, які колись пережили втрату незалежності, краще за всіх розуміють її цінність

1 хв читати
Зеленський привітав Естонію з Днем відновлення незалежності: наші держави, які колись пережили втрату незалежності, краще за всіх розуміють її цінність

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Естонії Алара Карісі та естонський народ із Днем відновлення незалежності, наголосивши, що Україна та Естонія, які колись пережили втрату незалежності, краще за всіх розуміють її цінність.

"Вітаю президента Естонії Алара Карісі і дружній естонський народ з Днем відновлення незалежності Естонії. Наші держави, які колись пережили втрату незалежності, найкраще розуміють її цінність. Тому естонці так гаряче підтримують Україну в боротьбі з агресором. Дякую за це. Бажаю Естонії миру і процвітання", - написав Зеленський у Twitter.

 

Теги: #естонія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:00 20.08.2022
Прем'єр Естонії в День відновлення незалежності Естонії закликала допомагати Україні

Прем'єр Естонії в День відновлення незалежності Естонії закликала допомагати Україні

14:35 19.08.2022
Естонія запропонує Єврокомісії ухвалити восьмий пакет санкцій проти РФ

Естонія запропонує Єврокомісії ухвалити восьмий пакет санкцій проти РФ

12:39 19.08.2022
Естонія приєднується до програми підготовки українських військових у Великій Британії

Естонія приєднується до програми підготовки українських військових у Великій Британії

21:39 18.08.2022
Зеленський: Ми маємо думати лише про те, як перемогти

Зеленський: Ми маємо думати лише про те, як перемогти

19:32 18.08.2022
Зеленський погодив із генсеком ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Зеленський погодив із генсеком ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС

18:41 18.08.2022
Естонія поставить Україні міномети та протитанкові засоби

Естонія поставить Україні міномети та протитанкові засоби

17:58 18.08.2022
Зеленський обговорив з Ердоганом викрадання Росією українського зерна, ситуацію навколо ЗАЕС та оборонну співпрацю

Зеленський обговорив з Ердоганом викрадання Росією українського зерна, ситуацію навколо ЗАЕС та оборонну співпрацю

17:12 18.08.2022
Зеленський обговорив із генсеком ООН експорт зерна, питання полонених і ядерний шантаж РФ

Зеленський обговорив із генсеком ООН експорт зерна, питання полонених і ядерний шантаж РФ

14:16 18.08.2022
Зеленський: Від якості навчання офіцерів залежить життя солдатів та результати на полі бою

Зеленський: Від якості навчання офіцерів залежить життя солдатів та результати на полі бою

13:09 18.08.2022
Зеленський відвідав лікарню на Львівщині

Зеленський відвідав лікарню на Львівщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МЗС України закликає Австрію оголосити постпреда РФ у Відні персоною нон грата

Стефанчук планує запросити спікерів Канади, країн G7 і G20 на "Кримську платформу"

Стефанчук анонсував етап роботи керівництва ВР із парламентами країн Африки для розвіювання міфів Росії про Україну

Зеленський: Заборона на в'їзд до Європи громадянам РФ – єдиний спосіб вплинути на Путіна

ВР не внесла до порядку денного звернення до міжнародних інституцій у зв'язку з терактом в Оленівці – нардеп Ар'єв

ОСТАННЄ

ЦВК визнала Короленко нардепом від "Слуги народу"

МЗС України закликає Австрію оголосити постпреда РФ у Відні персоною нон грата

"Євросолідарність" вимагає повернення "години запитань до уряду" на пленарних засіданнях Ради

Раді пропонують позбавити депутатських мандатів членів колишньої ОПЗЖ

Ердоган повідомив, що нагадав Зеленському про готовність організувати його зустріч із Путіним у Туреччині

Кулеба: Зеленський, Ердоган та Гутерреш скоординували не просто позиції, а свої дії з ключових питань, ніхто не схиляв до поступок на користь РФ

Ізраїль і Туреччина домовилися відновити дипвідносини та повернути послів

Стефанчук планує запросити спікерів Канади, країн G7 і G20 на "Кримську платформу"

Стефанчук анонсував етап роботи керівництва ВР із парламентами країн Африки для розвіювання міфів Росії про Україну

Євроінтеграційні підкомітети буде створено у ВР до 29 серпня – Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА