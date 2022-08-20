Зеленський привітав Естонію з Днем відновлення незалежності: наші держави, які колись пережили втрату незалежності, краще за всіх розуміють її цінність

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Естонії Алара Карісі та естонський народ із Днем відновлення незалежності, наголосивши, що Україна та Естонія, які колись пережили втрату незалежності, краще за всіх розуміють її цінність.

"Вітаю президента Естонії Алара Карісі і дружній естонський народ з Днем відновлення незалежності Естонії. Наші держави, які колись пережили втрату незалежності, найкраще розуміють її цінність. Тому естонці так гаряче підтримують Україну в боротьбі з агресором. Дякую за це. Бажаю Естонії миру і процвітання", - написав Зеленський у Twitter.