Політика

19:47 18.08.2022

Кулеба: Зеленський, Ердоган та Гутерреш скоординували не просто позиції, а свої дії з ключових питань, ніхто не схиляв до поступок на користь РФ

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Кулеба: Зеленський, Ердоган та Гутерреш скоординували не просто позиції, а свої дії з ключових питань, ніхто не схиляв до поступок на користь РФ

Президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерреш під час зустрічі у Львові у четвер, 18 серпня, скоординували не просто позиції, а свої дії з ключових питань, ніхто Україну не схиляв до поступок на користь РФ, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Підозрюю, що до завершення цієї війни від координації та рішень цієї трійці (президент України, президент Туреччини, генеральний секретар ООН – ІФ-У) залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є порозуміння, це головне. Президенти та генеральний секретар скоординували не просто позиції, а свої дії з ключових питань: зерновий коридор, ЗАЕС, звільнення наших полонених. Мова не просто про те, що поговорили, а домовилися, хто що робить", - сказав Кулеба у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці.

Також міністр наголосив, що Ердоган та Гутерреш щиро співпереживають і хочуть вирішувати проблеми.

"Ніхто нас не схиляв до поступок на користь Росії. Якщо знову полетить якась "зрада" у соцмережах, то одразу хочу сказати, що такого не було", - заявив Кулеба.

Він додав, що Зеленський та Ердоган говорили довго, набагато більше, ніж було передбачено.

"Була зустріч тет-а-тет, і це дозволило мені плідно попрацювати цілу годину, позайматися самітом "Кримської платформи". Саміт буде, він буде дуже крутим", - повідомив він.

 

 

 

Теги: #оон #туреччина #переговори

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