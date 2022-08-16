Політика

20:06 16.08.2022

Зеленський: Заборона на в'їзд до Європи громадянам РФ – єдиний спосіб вплинути на Путіна

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Зеленський: Заборона на в'їзд до Європи громадянам РФ – єдиний спосіб вплинути на Путіна

Президент України Володимир Зеленський назвав заборону на в'їзд громадян РФ до Європи "добрими та мирними санкціями".

"Наприклад, заборона на в'їзд усіх громадян РФ до країн Євросоюзу. Хороші санкції. Я думаю, що вони дуже хороші і мирні. У цих санкціях немає нічого, що забирало б майно чи людське життя", - сказав він в інтерв'ю The Washington Post, опублікованому у вівторок.

"Я від початку сказав, що вважаю найважливішими санкціями закриття кордонів, тому що вони відбирають чужу територію. Що ж, хай живуть у своєму світі, доки не змінять свою філософію. Отже, країни закривають кордони та вводять ембарго на енергоресурси. Особисто моя думка, що все інше слабше. Повного ембарго на постачання енергоресурсів немає, кордони не закриті", - сказав Зеленський.

За його словами, "хоч би якими були громадяни РФ — є ті, хто підтримує і не підтримує — їхні діти там навчаються за кордоном, у школах, внз тощо. Нехай їдуть до Росії. Нічого страшного в цьому немає, хай ідуть туди. Не назавжди, будь ласка, нехай вони повернуться. Вони просто зрозуміють тоді".

"Вони говорять: "О, ми тут ні до чого, і всі люди не можуть відповідати". Вони можуть. Вони обрали цих людей і тепер із ними не борються, не сперечаються з ними і не кричать на них. Росіяни, котрі публічно виступають проти війни, — це поодинокі випадки, і ці люди сидять у в'язницях. Але нехай росіяни їдуть додому, хай усі їдуть до Росії", - сказав Зеленський.

За його словами, "це єдиний спосіб вплинути на Путіна". "Бо у цієї людини немає іншого страху, крім страху за своє життя. І його життя залежить від того, чи загрожує йому його внутрішнє населення чи ні. Більше йому нічого не загрожує. Тому коли його населення тиснутиме на його рішення, тоді будуть і результати. І війна закінчиться. Це дуже зрозумілі санкції, вони дуже прості. Справа не в грошах, не в газі чи трубах і не в тому, що взимку у німців не буде тепла. Просто закрий кордони на рік і побачиш результат", - сказав президент.

 

 

 

Теги: #рф #єс #заборона #позиція #зеленський

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