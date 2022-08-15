Політика

15:07 15.08.2022

Зеленський провів перші в історії відносин переговори з президентом Нігеру

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Зеленський провів перші в історії відносин переговори з президентом Нігеру

Президент України Володимир Зеленський і президент Нігеру Мохамед Базум провели перші в історії відносин переговори, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці та координацію участі в міжнародних проєктах.

"Провів перші в історії відносин переговори з президентом Нігера Мохамедом Базумом. Подякував за підтримку України в ООН, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці та координацію участі в міжнародних проєктах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки", - написав він у твіттері.

 

Теги: #нігер #зеленський

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