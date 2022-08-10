Єрмак: Ми не втрачаємо сподівання на більш проукраїнську позицію Китаю

Україна не втрачає сподівання на те, що поглиблення контактів із Китаєм на різних рівнях може привести до того, що Китай займе більш проукраїнську позицію, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Позиція президента і представників його команди полягає в тому, що Україна дуже зацікавлена в прогнозованих, зрозумілих та взаємовигідних відносинах із Китаєм", - наголосив Єрмак.

За його словами, від позиції Китаю, який має серйозний вплив на Російську Федерацію, багато залежить у розв’язанні російсько-української війни.

"Як ми бачимо, на сьогодні Китай все ще займає нейтральну позицію. Ми сподіваємося, що щонайменше вона такою і залишатиметься. Проте ми не втрачаємо сподівання на те, що поглиблення контактів на різних рівнях сприятиме тому, що Китай займе більш проукраїнську позицію. На наш погляд, вона відповідала би перспективам розвитку наших відносин", - зазначив він.

"Наші двері відкриті. Далі м'яч на стороні наших китайських партнерів", – додав керівник Офісу президента.

Відповідаючи на запитання, коли очікується призначення посла України в Китаї, Єрмак зазначив, що наразі це питання ретельно опрацьовує Міністерство закордонних справ з огляду на нагальну необхідність дипломатичного представництва в Китаї під час війни в Україні.

"Я знаю, що наше Міністерство закордонних справ дуже серйозно ставиться до позиції майбутнього кандидата. Ця робота не припиняється і є одним із стратегічних і дуже важливих завдань МЗС. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом це питання буде закрито, оскільки посол у Китаї, який гідно представляв би інтереси України особливо в цей період, нам дуже потрібен", - сказав Єрмак.