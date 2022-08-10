Політика

17:08 10.08.2022

Єрмак: Ми не втрачаємо сподівання на більш проукраїнську позицію Китаю

2 хв читати
Єрмак: Ми не втрачаємо сподівання на більш проукраїнську позицію Китаю

Україна не втрачає сподівання на те, що поглиблення контактів із Китаєм на різних рівнях може привести до того, що Китай займе більш проукраїнську позицію, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Позиція президента і представників його команди полягає в тому, що Україна дуже зацікавлена в прогнозованих, зрозумілих та взаємовигідних відносинах із Китаєм", - наголосив Єрмак.

За його словами, від позиції Китаю, який має серйозний вплив на Російську Федерацію, багато залежить у розв’язанні російсько-української війни.

"Як ми бачимо, на сьогодні Китай все ще займає нейтральну позицію. Ми сподіваємося, що щонайменше вона такою і залишатиметься. Проте ми не втрачаємо сподівання на те, що поглиблення контактів на різних рівнях сприятиме тому, що Китай займе більш проукраїнську позицію. На наш погляд, вона відповідала би перспективам розвитку наших відносин", - зазначив він.

"Наші двері відкриті. Далі м'яч на стороні наших китайських партнерів", – додав керівник Офісу президента.

Відповідаючи на запитання, коли очікується призначення посла України в Китаї, Єрмак зазначив, що наразі це питання ретельно опрацьовує Міністерство закордонних справ з огляду на нагальну необхідність дипломатичного представництва в Китаї під час війни в Україні.

"Я знаю, що наше Міністерство закордонних справ дуже серйозно ставиться до позиції майбутнього кандидата. Ця робота не припиняється і є одним із стратегічних і дуже важливих завдань МЗС. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом це питання буде закрито, оскільки посол у Китаї, який гідно представляв би інтереси України особливо в цей період, нам дуже потрібен", - сказав Єрмак.

Теги: #китай #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 10.08.2022
Після війни я бачу Україну центром Східної Європи – Єрмак

Після війни я бачу Україну центром Східної Європи – Єрмак

16:45 10.08.2022
Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

16:39 10.08.2022
У Міноборони буде створено Єдиний інформаційний центр для централізованого поширення військової інформації – Єрмак

У Міноборони буде створено Єдиний інформаційний центр для централізованого поширення військової інформації – Єрмак

16:36 10.08.2022
Україна планує проводити військові брифінги для комітету Конгресу США з безпеки – Єрмак

Україна планує проводити військові брифінги для комітету Конгресу США з безпеки – Єрмак

19:06 05.08.2022
Єрмак і Салліван обговорили підтримку України

Єрмак і Салліван обговорили підтримку України

14:55 05.08.2022
Влада Китаю оголосила про припинення діалогу зі США за лінією військових та за кліматом через візит Пелосі

Влада Китаю оголосила про припинення діалогу зі США за лінією військових та за кліматом через візит Пелосі

14:55 05.08.2022
Блінкен назвав навчання КНР у відповідь на візит Пелосі до Тайваню серйозною ескалацією

Блінкен назвав навчання КНР у відповідь на візит Пелосі до Тайваню серйозною ескалацією

12:12 05.08.2022
Китай упровадив санкції проти Пелосі та її родичів

Китай упровадив санкції проти Пелосі та її родичів

21:37 04.08.2022
Глава МЗС Японії закликав Китай негайно зупинити військові навчання поблизу Тайваню

Глава МЗС Японії закликав Китай негайно зупинити військові навчання поблизу Тайваню

12:20 04.08.2022
Китай міг би вплинути на Росію, щоб добитися закінчення війни - Зеленський в інтерв'ю The South China Morning Post

Китай міг би вплинути на Росію, щоб добитися закінчення війни - Зеленський в інтерв'ю The South China Morning Post

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораціонізм

ФРН не виступатиме за ослаблення санкцій проти РФ, незважаючи на труднощі в енергетиці

Стефанчук прогнозує, що Верховна Рада до середини осені може ухвалити законопроєкти відповідно до вимог ЄС

На сайті ВР оприлюднено перелік санкцій проти РФ, які пропонують запровадити на 10 років

Зеленський: Нейтральність до війни – неправильне ставлення

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із президентом Гани питання продовольчої безпеки та підтримки України в міжнародних організаціях

Уряд Японії пішов у відставку

Зеленський обговорив із президентом Конго подолання продовольчої кризи

Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораціонізм

Зеленський закликав Білла Клінтона використати особистий авторитет для привернення уваги світу до ядерних загроз РФ на Запорізькій АЕС

Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани

ФРН не виступатиме за ослаблення санкцій проти РФ, незважаючи на труднощі в енергетиці

Стефанчук прогнозує, що Верховна Рада до середини осені може ухвалити законопроєкти відповідно до вимог ЄС

На сайті ВР оприлюднено перелік санкцій проти РФ, які пропонують запровадити на 10 років

Ердоган заявляє, що домовився з Путіним про оплату російського газу в рублях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА