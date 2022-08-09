Політика

10:49 09.08.2022

Зеленський закликав Білла Клінтона використати особистий авторитет для привернення уваги світу до ядерних загроз РФ на Запорізькій АЕС

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Зеленський закликав Білла Клінтона використати особистий авторитет для привернення уваги світу до ядерних загроз РФ на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський у форматі відеозустрічі в понеділок закликав 42-го президента США Білла Клінтона використати особистий авторитет для привернення світової уваги до ядерних загроз РФ на Запорізькій АЕС, повідомляє сайт глави держави.

"Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії. Він закликав Білла Клінтона використати особистий авторитет для привернення уваги світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС та ядерного терору Росії", - йдеться в повідомленні.

Також глава держави подякував за всебічну підтримку з боку США на різних рівнях, а також за особисту підтримку України від Клінтона та його дружини, зокрема за участь у Саміті перших леді та джентльменів.

"США допомагають нам не дати Росії заморозити цей конфлікт. А це саме те, чого прагне Росія. Ми добре знаємо, що відбувається із "замороженими конфліктами". Це розтягується на роки, десятки років. Ми не можемо цього допустити", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що для України "дуже важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні". "Саме тому такі розмови, як ця, для нас дуже корисними", – наголосив він.

Також Зеленський розповів про оборонні потреби України. Співрозмовники також обговорили участь у майбутніх міжнародних заходах.

 

Теги: #клінтон #заес #зеленський

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