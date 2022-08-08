ФРН не виступатиме за ослаблення санкцій проти РФ, незважаючи на труднощі в енергетиці

Німеччина, незважаючи на складнощі в енергетичній галузі, не має наміру сприяти ослабленню санкцій проти Росії, повідомляють західні ЗМІ із посиланням на представника уряду ФРН Штеффена Хебештрайта.

"У нас попереду - важкі місяці (...). Але ясно, що ми твердо стоїмо на боці України і ми виступаємо за санкції, узгоджені нами разом із ЄС та міжнародною спільнотою", - заявив Хебештрайт.

Він додав, що у Берліні також відмовляються схвалити запуск газопроводу "Північний потік 2".

Раніше ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що ФРН може уникнути енергетичної кризи взимку, якщо введе в експлуатацію цю магістраль.

Президент РФ Володимир Путін під час нещодавнього візиту до Тегерана повідомив журналістам, що раніше він заявив чинному канцлеру ФРН Олафу Шольцу таке: "У нас існує ще один готовий маршрут - "Північний потік 2". Його можна запустити. Але його не запускають".

Морський газопровід "Північний потік 2" потужністю 55 млрд. куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісепському районі Ленінградської області Росії до балтійського узбережжя Німеччини. Наразі обидві нитки магістралі заповнені газом і готові до роботи. Влада ФРН зупинила процес сертифікації газопроводу, а США внесли проєктну компанію Nord Stream 2 AG до списку санкцій.