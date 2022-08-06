Раді запропонували визнати суверенітет і незалежність сербського Косова

Член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко пропонує Верховній Раді визнати державний суверенітет і незалежність самопроголошеної республіки Косово.

Відповідний проєкт постанови № 7638 зареєстровано 5 серпня, але його текст наразі на сайті українського парламенту відсутній.

Водночас автор документа у своєму телеграм-каналі зазначив, що ще в 2010 році Міжнародний суд ООН визнав, що право на державний суверенітет Косова не суперечить нормам міжнародного права, не порушує ніяких резолюцій і міжнародних актів.

"Не дарма 22 з 27 країн-членів ЄС, до якого ми так прагнемо, вже визнали Косово. Також Косово визнано США, Канадою і Великою Британією. Тому послідовним кроком України буде визнання державного суверенітету Косова і висловлення міжнародної підтримки", - написав Гончаренко.

При цьому парламентарій наголосив, що "ситуація між Україною і пседовреспубліками "Л/ДНР" - це не та сама ситуація, як у Косова та Сербії". "Це момент, коли Косово справді має право на незалежність", - додав він.

Сербія втратила контроль над територією Косова після втручання НАТО в 1999 році, проте не визнає декларацію про незалежність Косова 2008 року. При цьому північна частина Косова з сербською етнічною більшістю, де також проживає багато сербів-біженців з південних районів краю, не підпорядковується Косовській владі.

У 2016 році підписано угоду про асоціацію між Косовом і ЄС; Республіка визнана 97 країнами - членами ООН. Україна в свою чергу не ухвалювала жодних рішень щодо юридичного визнання незалежності Косова і розцінює край як частину території Сербії.