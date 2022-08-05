Політика

16:18 05.08.2022

Зеленський обговорив із президентом Малаві питання забезпечення продовольчої безпеки та розширення антивоєнної коаліції

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Малаві Лазарусом Чакверою питання забезпечення продовольчої безпеки та розширення антивоєнної коаліції.

"Провів першу в історії українсько-малавійських відносин розмову з президентом Малаві Лазарусом Чакверою. Цінуємо підтримку в межах міжнародних організацій. Налаштовані посилювати взаємодію. Важливий напрям - гарантування продовольчої безпеки в регіоні. Працюємо над розширенням антивоєнної коаліції", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 04.08.2022
Зеленський закликав африканські країни відмовитися від зустрічей з російськими офіційними особами

Зеленський закликав африканські країни відмовитися від зустрічей з російськими офіційними особами

18:46 04.08.2022
Зеленський про можливий діалог із Росією: Це не діалог, це - ультиматум

Зеленський про можливий діалог із Росією: Це не діалог, це - ультиматум

18:32 04.08.2022
Зеленський назвав війну Росії проти України "колоніальною" - пресконференція для африканських ЗМІ

Зеленський назвав війну Росії проти України "колоніальною" - пресконференція для африканських ЗМІ

17:29 04.08.2022
Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау

Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау

13:01 04.08.2022
Засідання Ставки верховного головнокомандувача під головуванням президента України відбулося у четвер

Засідання Ставки верховного головнокомандувача під головуванням президента України відбулося у четвер

12:20 04.08.2022
Китай міг би вплинути на Росію, щоб добитися закінчення війни - Зеленський в інтерв'ю The South China Morning Post

Китай міг би вплинути на Росію, щоб добитися закінчення війни - Зеленський в інтерв'ю The South China Morning Post

07:13 04.08.2022
Соромно, коли колишні лідери держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей, - Зеленський

Соромно, коли колишні лідери держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей, - Зеленський

07:11 04.08.2022
Архітектура глобальної безпеки має гарантувати незастосування терору однієї держави щодо іншої

Архітектура глобальної безпеки має гарантувати незастосування терору однієї держави щодо іншої

17:52 03.08.2022
Президент України зустрівся у Києві з главою МЗС Естонії

Президент України зустрівся у Києві з главою МЗС Естонії

14:29 03.08.2022
Росія після всіх злочинів в Україні вже не зможе "зберегти обличчя" - Зеленський, виступаючи перед австралійськими студентами

Росія після всіх злочинів в Україні вже не зможе "зберегти обличчя" - Зеленський, виступаючи перед австралійськими студентами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Нейтральність до війни – неправильне ставлення

Китай міг би вплинути на Росію, щоб добитися закінчення війни - Зеленський в інтерв'ю The South China Morning Post

Українсько-російська війна не може завершитися компромісом – Кучма

Кулеба: Наступні кораблі із продовольством готові до відправки, сподіваємося, що РФ не зруйнує домовленості

Замість призначених на посади генпрокурора Костіна та судді КС Совгирі нардепами стануть Васюк і Михайлюк – ЦВК

ОСТАННЄ

Влада Китаю оголосила про припинення діалогу зі США за лінією військових та за кліматом через візит Пелосі

Блінкен назвав навчання КНР у відповідь на візит Пелосі до Тайваню серйозною ескалацією

Зеленський: Нейтральність до війни – неправильне ставлення

"Євросолідарність" закликала ВР звернутися до міжнародної спільноти з проханням визнати вбивство військовополонених в Оленівці терактом

Українсько-російська війна не може завершитися компромісом – Кучма

Порошенко: Членство України в НАТО не може бути предметом компромісу з Путіним, бо це єдина гарантія безпеки

Кулеба: Наступні кораблі із продовольством готові до відправки, сподіваємося, що РФ не зруйнує домовленості

РФ грубо порушила три основні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Замість призначених на посади генпрокурора Костіна та судді КС Совгирі нардепами стануть Васюк і Михайлюк – ЦВК

США не мають наміру створювати кризу у відносинах з Китаєм і зберігатимуть канали спілкування відкритими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА