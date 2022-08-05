Зеленський обговорив із президентом Малаві питання забезпечення продовольчої безпеки та розширення антивоєнної коаліції

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Малаві Лазарусом Чакверою питання забезпечення продовольчої безпеки та розширення антивоєнної коаліції.

"Провів першу в історії українсько-малавійських відносин розмову з президентом Малаві Лазарусом Чакверою. Цінуємо підтримку в межах міжнародних організацій. Налаштовані посилювати взаємодію. Важливий напрям - гарантування продовольчої безпеки в регіоні. Працюємо над розширенням антивоєнної коаліції", - написав Зеленський у твіттері.