Влада Китаю оголосила про припинення діалогу зі США за лінією військових та за кліматом через візит Пелосі

Влада Китаю оголосила про призупинення або припинення діалогу зі США з кількох питань у зв'язку з візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, повідомляє у п'ятницю Bloomberg.

Китай скасовує діалог на рівні воєначальників, робочу зустріч із міністерством оборони США та зустрічі з представниками США з питань морської безпеки. Також влада КНР припиняє кліматичний діалог зі США, співробітництво у боротьбі зі злочинністю, робочі зустрічі з питань репатріації нелегальних мігрантів, судову співпрацю та кооперацію із боротьби з наркотиками.

Раніше в п'ятницю в МЗС КНР повідомили про запровадження санкцій проти Пелосі, які також стосуватимуться її родичів.

Цього тижня Пелосі відвідала Тайвань, незважаючи на сильне невдоволення з боку Китаю. На острові вона зустрілася з кількома офіційними особами, зокрема з головою тайванської адміністрації Цай Інвень та віцеспікером законодавчого відомства Тайваню Цай Цичаном.

У МЗС КНР заявили, що контрзаходи проти цього візиту будуть "рішучими, потужними та ефективними", і їх відчують як у США, так і на Тайвані. Пекін розпочав військові навчання поблизу острова, а також поширив офіційне попередження авіакомпаніям про необхідність уникати повітряного простору поблизу Тайваню у шести зонах. Крім того, Китай запровадив заборону на ввезення з острова цитрусових, кількох видів риб та інших продуктів харчування.