Блінкен назвав навчання КНР у відповідь на візит Пелосі до Тайваню серйозною ескалацією

США вважають серйозною ескалацією військові навчання, які розпочав Пекін у Тайванській протоці у відповідь на візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ці провокаційні дії є серйозною ескалацією", - сказав Блінкен на пресконференції в Пномпені в п'ятницю.

"Ми припускали, що Китай може зробити такі кроки. Ми описали саме цей сценарій", - додав він.

На його думку, не може бути виправдання такої реакції Пекіну на "мирний візит".

"Візит спікера Палати представників був мирний. Немає виправдання цієї надмірної, непропорційної військової реакції, що спричиняє ескалацію", - вважає він.

Пелосі відвідала Тайвань цього тижня. На острові вона зустрілася з декількома офіційними особами, зокрема з головою тайванської адміністрації Цай Інвень та віцеспікером законодавчого відомства Тайваню Цай Цічаном.

У МЗС КНР заявили, що контрзаходи проти цього візиту будуть "рішучими, потужними та ефективними" і їх відчують і в США, і на Тайвані. Пекін розпочав військові навчання поблизу острова, а також поширив офіційне попередження авіакомпаніям про необхідність уникати повітряного простору поблизу Тайваню у шести зонах. Окрім того, Китай запровадив заборону на ввезення з острова цитрусових, декількох видів риб та інших продуктів харчування.