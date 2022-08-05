Політика

14:55 05.08.2022

Блінкен назвав навчання КНР у відповідь на візит Пелосі до Тайваню серйозною ескалацією

1 хв читати
Блінкен назвав навчання КНР у відповідь на візит Пелосі до Тайваню серйозною ескалацією

США вважають серйозною ескалацією військові навчання, які розпочав Пекін у Тайванській протоці у відповідь на візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ці провокаційні дії є серйозною ескалацією", - сказав Блінкен на пресконференції в Пномпені в п'ятницю.

"Ми припускали, що Китай може зробити такі кроки. Ми описали саме цей сценарій", - додав він.

На його думку, не може бути виправдання такої реакції Пекіну на "мирний візит".

"Візит спікера Палати представників був мирний. Немає виправдання цієї надмірної, непропорційної військової реакції, що спричиняє ескалацію", - вважає він.

Пелосі відвідала Тайвань цього тижня. На острові вона зустрілася з декількома офіційними особами, зокрема з головою тайванської адміністрації Цай Інвень та віцеспікером законодавчого відомства Тайваню Цай Цічаном.

У МЗС КНР заявили, що контрзаходи проти цього візиту будуть "рішучими, потужними та ефективними" і їх відчують і в США, і на Тайвані. Пекін розпочав військові навчання поблизу острова, а також поширив офіційне попередження авіакомпаніям про необхідність уникати повітряного простору поблизу Тайваню у шести зонах. Окрім того, Китай запровадив заборону на ввезення з острова цитрусових, декількох видів риб та інших продуктів харчування.

Теги: #сша #китай #блінкен #пелосі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 05.08.2022
Влада Китаю оголосила про припинення діалогу зі США за лінією військових та за кліматом через візит Пелосі

Влада Китаю оголосила про припинення діалогу зі США за лінією військових та за кліматом через візит Пелосі

12:12 05.08.2022
Китай упровадив санкції проти Пелосі та її родичів

Китай упровадив санкції проти Пелосі та її родичів

08:11 05.08.2022
США готові до діалогу з РФ щодо контролю над озброєннями

США готові до діалогу з РФ щодо контролю над озброєннями

07:39 05.08.2022
Супутникові оператори SES та Intelsat ведуть переговори про злиття

Супутникові оператори SES та Intelsat ведуть переговори про злиття

07:35 05.08.2022
Новим прессекретарем Пентагону став генерал ВПС США Райдер

Новим прессекретарем Пентагону став генерал ВПС США Райдер

07:32 05.08.2022
Японія та США домовилися про співпрацю у "підтримки миру в Тайванській протоці"

Японія та США домовилися про співпрацю у "підтримки миру в Тайванській протоці"

07:17 05.08.2022
США оголосили надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп серед жителів країни

США оголосили надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп серед жителів країни

06:57 05.08.2022
Ракета New Shepard із шістьма туристами здійснила суборбітальний політ

Ракета New Shepard із шістьма туристами здійснила суборбітальний політ

21:37 04.08.2022
Глава МЗС Японії закликав Китай негайно зупинити військові навчання поблизу Тайваню

Глава МЗС Японії закликав Китай негайно зупинити військові навчання поблизу Тайваню

20:56 04.08.2022
Тест Байдена на COVID-19 залишається позитивним

Тест Байдена на COVID-19 залишається позитивним

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Нейтральність до війни – неправильне ставлення

Китай міг би вплинути на Росію, щоб добитися закінчення війни - Зеленський в інтерв'ю The South China Morning Post

Українсько-російська війна не може завершитися компромісом – Кучма

Кулеба: Наступні кораблі із продовольством готові до відправки, сподіваємося, що РФ не зруйнує домовленості

Замість призначених на посади генпрокурора Костіна та судді КС Совгирі нардепами стануть Васюк і Михайлюк – ЦВК

ОСТАННЄ

Зеленський: Нейтральність до війни – неправильне ставлення

"Євросолідарність" закликала ВР звернутися до міжнародної спільноти з проханням визнати вбивство військовополонених в Оленівці терактом

Китай міг би вплинути на Росію, щоб добитися закінчення війни - Зеленський в інтерв'ю The South China Morning Post

Українсько-російська війна не може завершитися компромісом – Кучма

Порошенко: Членство України в НАТО не може бути предметом компромісу з Путіним, бо це єдина гарантія безпеки

Кулеба: Наступні кораблі із продовольством готові до відправки, сподіваємося, що РФ не зруйнує домовленості

РФ грубо порушила три основні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Президент України зустрівся у Києві з главою МЗС Естонії

Замість призначених на посади генпрокурора Костіна та судді КС Совгирі нардепами стануть Васюк і Михайлюк – ЦВК

США не мають наміру створювати кризу у відносинах з Китаєм і зберігатимуть канали спілкування відкритими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА