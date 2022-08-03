Порошенко: Членство України в НАТО не може бути предметом компромісу з Путіним, бо це єдина гарантія безпеки

Єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО, тому країни Альянсу не повинні дозволяти Путіну шантажувати себе, обмінюючи припинення війни на відмову України стати членом НАТО, заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Єдиний документ, який може забезпечити нашу безпеку, - це п'ята стаття Організації Північноатлантичного договору", - сказав Порошенко в інтерв'ю американському журналу Newsweek, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він наголосив, що Україна потребує міжнародної підтримки майбутніх переговорів із Росією.

"Я ненавиджу ідею двосторонніх переговорів із Путіним. Україна має бути разом зі своїми партнерами", – сказав він.

Автор статті нагадав, що Росія вимагає від НАТО виключити Україну з майбутнього членства, але Альянс публічно залишався відданим своїй політиці відкритих дверей. Крім того, майбутнє членство в НАТО та Європейському Союзі є нормою Конституції України, а понад 70% українців, за даними соціологів, підтримують приєднання до цього трансатлантичного альянсу.

"Ніхто не може нас зупинити", - наголосив Порошенко.

"Загалом, не довіряйте Путіну і не бійтеся Путіна. Це два головні чинники для встановлення миру та перемоги у війні", – додав він.