Президент України зустрівся у Києві з главою МЗС Естонії

Президент України Володимир Зеленський подякував главі МЗС Естонії Урмасу Рейнсалу за візит до України, під час якого було покладено початок відбудові першочергово важливої інфраструктури - шкіл та дитячих садків.

"Вчора у прикордонному місті Овручі на Житомирщині було розпочато будівництво дитсадочка. Для повного відновлення потрібно багато часу та фінансів, але початок уже є", - написав у телеграм-каналі президент України.

Зеленський зазначив, що Естонія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України не словами, а реальними кроками.