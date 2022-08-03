Політика

17:52 03.08.2022

Президент України зустрівся у Києві з главою МЗС Естонії

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Президент України зустрівся у Києві з главою МЗС Естонії

Президент України Володимир Зеленський подякував главі МЗС Естонії Урмасу Рейнсалу за візит до України, під час якого було покладено початок відбудові першочергово важливої інфраструктури - шкіл та дитячих садків.

"Вчора у прикордонному місті Овручі на Житомирщині було розпочато будівництво дитсадочка. Для повного відновлення потрібно багато часу та фінансів, але початок уже є", - написав у телеграм-каналі президент України.

Зеленський зазначив, що Естонія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України не словами, а реальними кроками.

 

 

Теги: #естонія #зеленський

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