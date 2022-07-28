Політика

17:30 28.07.2022

Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги - Науседа

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Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги - Науседа

Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу до перемоги у війні, розв'язаній Російською Федерацією, заявив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа.

"На сьогодні Литва підтримує Україну всіма своїми можливостями: надає і надаватиме військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги", - сказав він у своєму виступі з трибуни Верховної Ради України під час пленарного засідання у четвер.

Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії всю Литву об'єднало велике бажання допомогти Україні, при цьому спільних зусиль докладають не лише органи влади, а й прості литовці, представники бізнесу та неурядових організацій.

"Литва допоможе Україні здобути перемогу у цій війні. Ми добре усвідомлюємо загрозу, яку становлять імперські амбіції Росії для безпеки всього регіону. Історичний досвід вчить, що московського тирана потрібно вчасно зупиняти. Ми не можемо дозволити собі повторювати старі помилки", - зазначив президент Литовської Республіки.

Науседа запевнив, що Литва продовжить працювати з партнерами та союзниками, щоб зберегти західну зосередженість, забезпечити довгострокову підтримку Україні та обмежити можливість Росії продовжувати цю війну.

Теги: #литва #науседа

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