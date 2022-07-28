Політика

16:36 28.07.2022

Президент Литви - керівництву України: Ми разом із вами прагнутимемо до якнайшвидшого початку переговорів про членство в ЄС

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Президент Литви - керівництву України: Ми разом із вами прагнутимемо до якнайшвидшого початку переговорів про членство в ЄС

Литва продовжить надавати експертну підтримку Україні в питаннях євроінтеграції і сприятиме якнайшвидшому початку переговорів про повноправне членство в Європейському Союзі, заявив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа.

"Ми допоможемо Україні подолати цей складний шлях. Ми продовжуватимемо надавати експертну підтримку, і разом із вами прагнутимемо до найшвидшого початку переговорів про членство в Європейському Союзі", - сказав він у своєму виступі з трибуни Верховної Ради України під час пленарного засідання у четвер.

З його слів, досвід Литви показує, що фундаментальною умовою успішної європейської інтеграції є широкий політичний консенсус. "Дуже важливо, що такий стан закріплений у Конституції України", - зазначив Науседа.

Теги: #литва #науседа

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