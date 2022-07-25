Політика

18:54 25.07.2022

Між Україною та Гватемалою скасовано візовий режим - Зеленський

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Між Україною та Гватемалою скасовано візовий режим - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї під час його візиту до Києва, заявив про укладення між державами міжурядової угоди щодо скасування візових вимог.

"Радий повідомити, що в межах візиту було укладено міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. Упевнений, що це тільки сприятиме розвитку бізнесу та соціальних зв'язків між нашими країнами та народами", – заявив Зеленський.

За словами президента, між державами також розпочато торговельно-економічний діалог для реалізації проєктів без посередників. Одночасно гватемальська сторона підтвердила зацікавленість у закупівлі української агропродукції та налагодженні з Україною торговельних зв'язків.

Окрім того, як зазначив Зеленський, сторони домовилися й надалі об'єднувати спільні зусилля на міжнародних майданчиках із метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за розв'язану війну.

"Хочу подякувати (голові Гватемали – ІФ) за підтримку санкційної політики проти РФ. Радий, що Гватемала готова приєднатися до просування ініціативи створення спеціального трибуналу проти Росії за злочин агресії проти народу України", - зазначив він.

Президент України також запросив Алехандро Джамматтеї взяти участь у саміті "Кримської платформи", який відбудеться 27 серпня у режимі онлайн.

Як повідомила пресслужба Зеленського, сторони підписали спільну заяву, згідно з якою домовилися сприяти розвитку співробітництва у сфері туризму шляхом налагодження прямих зв'язків між туристичними відомствами двох країн, погодилися продовжити роботу щодо взаємного розширення дипломатичної та консульської присутності в обох державах та надавати всіляку співпрацю роботі відповідних установ.

Глави Української та Гватемальської держав заявили про наміри активізувати двосторонній політичний, економічний та культурно-гуманітарний діалог, розвивати договірно-правову базу двосторонніх відносин на благо та заради процвітання дружніх народів України та Республіки Гватемала.

Сторони також висловили зацікавленість у розширенні співробітництва між Україною та Республікою Гватемала в сфері освіти, науки та технологій, домовилися у майбутньому збільшити обмін студентами та стажистами, а також сприяти реалізації спільних наукових проектів.

Зазначається, що візит президента Гватемали до України став першим візитом найвищого рівня в історії двосторонніх відносин, а також першим візитом серед латиноамериканських президентів після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Теги: #гватемала #візовий_режим #зеленський

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