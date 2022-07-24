Прем'єр Ізраїлю заявляє про необхідність діалогу з РФ для вирішення проблеми з агентством "Сохнут"

Закриття в Росії єврейського агентства "Сохнут" може серйозно позначитися на російсько-ізраїльських відносинах, необхідно зробити все можливе для вирішення цієї проблеми шляхом діалогу, заявив прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід.

У канцелярії прем'єра повідомили, що в неділю вранці він провів нараду з цієї теми. "Прем'єр-міністр заявив, що відносини з Росією важливі для Ізраїлю. Важливим є і той факт, що в Росії проживає велика єврейська діаспора. Ці моменти обговорюють під час усіх дипломатичних контактів на високому рівні з Москвою", - наголошується в повідомленні канцелярії.

"Закриття офісів єврейського агентства стало б серйозною подією, яка позначиться на відносинах", - ідеться у ньому.

Лапід доручив юридичній делегації "бути готовою вирушити на переговори до Москви, щойно Росія дасть на це згоду".

"Делегації слід використати всі можливості для діалогу. Також слід обговорювати проблему і на високому дипломатичному рівні", - наголошується у повідомленні.

Раніше управління Мін'юсту у Москві звернулося до суду з вимогою щодо його ліквідації. "Сохнут" – організація, яка опікується репатріацією в Ізраїль та допомогою репатріантам, а також питаннями, пов'язаними, зокрема, із глобальною єврейською спільнотою. На території колишнього СРСР представництва агентства діють із 1989 року.

Ізраїльські та західні ЗМІ називають причиною дій Москви щодо "Сохнуту" різкі заяви Ізраїлю на адресу російських дій в Україні, а також ізраїльські дії в Сирії.