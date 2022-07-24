США всерйоз розглядають питання про оголошення РФ державою-спонсором тероризму - Брінк

Сполучені Штати всерйоз розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ми всерйоз розглядаємо це питання. Воно потребує докладного аналізу відповідно до американських законів", - сказала Брінк в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" в неділю.

За її словами, Вашингтон разом із партнерами вже зараз змушує РФ відповідати за свої дії і продовжуватиме це робити. "І ми продовжимо притягувати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - зазначила вона.