Політика

13:15 24.07.2022

США всерйоз розглядають питання про оголошення РФ державою-спонсором тероризму - Брінк

1 хв читати
США всерйоз розглядають питання про оголошення РФ державою-спонсором тероризму - Брінк

Сполучені Штати всерйоз розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ми всерйоз розглядаємо це питання. Воно потребує докладного аналізу відповідно до американських законів", - сказала Брінк в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" в неділю.

За її словами, Вашингтон разом із партнерами вже зараз змушує РФ відповідати за свої дії і продовжуватиме це робити. "І ми продовжимо притягувати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - зазначила вона.

 

Теги: #рф #сша #терроризм #брінк_бріджит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 24.07.2022
Прем'єр Ізраїлю заявляє про необхідність діалогу з РФ для вирішення проблеми з агентством "Сохнут"

Прем'єр Ізраїлю заявляє про необхідність діалогу з РФ для вирішення проблеми з агентством "Сохнут"

08:03 24.07.2022
Білий дім закликав світову спільноту до дій щодо запобігання розповсюдженню віспи мавп

Білий дім закликав світову спільноту до дій щодо запобігання розповсюдженню віспи мавп

07:58 24.07.2022
SpaceX планує в неділю запустити на орбіту п'яту за місяць групу інтернет-супутників Starlink

SpaceX планує в неділю запустити на орбіту п'яту за місяць групу інтернет-супутників Starlink

07:46 24.07.2022
Стан хворого на COVID-19 Байдена покращується

Стан хворого на COVID-19 Байдена покращується

07:33 24.07.2022
Блінкен: США засуджують напад Росії на Одеський порт

Блінкен: США засуджують напад Росії на Одеський порт

22:08 23.07.2022
Заяви Орбана щодо неефективності санкцій проти РФ є класикою російської пропаганди

Заяви Орбана щодо неефективності санкцій проти РФ є класикою російської пропаганди

21:03 23.07.2022
Підтримка США України буде комплексною

Підтримка США України буде комплексною

20:06 23.07.2022
Ранковим ракетним ударом Росія поставила під загрозу включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО історичний центр Одеси

Ранковим ракетним ударом Росія поставила під загрозу включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО історичний центр Одеси

16:29 23.07.2022
Зеленський закликав США взяти участь у відбудові України – зустріч із делегацією Конгресу

Зеленський закликав США взяти участь у відбудові України – зустріч із делегацією Конгресу

13:58 23.07.2022
Російські окупанти на Херсонщині почали завозити боєприпаси під виглядом гумдопомоги – українська розвідка

Російські окупанти на Херсонщині почали завозити боєприпаси під виглядом гумдопомоги – українська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ООН запевнили, що коментар "неназваного джерела" у ЗМІ щодо ракетного удару по порту Одеси не відображає позиції організації – МЗС України

В Україні планують створити "дрімтім", яка слідкуватиме за відповідністю українського законодавства вимогам Євросоюзу, - Стефанчук

На переговорах у Стамбулі Україна підтримає лише рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів та сильні позиції ЗСУ у Чорному морі

Глава МЗС Туреччини: Завтра в Стамбулі ми зробимо перший крок до вирішення продовольчої кризи спільно з генсеком ООН, Україною та РФ

Зеленський висловив вдячність Драгі за підтримку України в боротьбі з російською агресією на тлі його рішення піти у відставку

ОСТАННЄ

В ООН запевнили, що коментар "неназваного джерела" у ЗМІ щодо ракетного удару по порту Одеси не відображає позиції організації – МЗС України

Голова ГУР Буданов про укладання Стамбульської угоди: Всі неприйнятні умови, які намагалася нав'язати Росія, у ній відсутні

У комітетах Верховної Ради планують створити спеціальні підкомітети з питань євроінтеграції - Стефанчук

ВР визначиться із призначенням генпрокурора та голови СБУ наступного тижня - нардеп

В Україні планують створити "дрімтім", яка слідкуватиме за відповідністю українського законодавства вимогам Євросоюзу, - Стефанчук

Депутати пропонують зміни до закону, які забезпечать ефективне розслідування та розкриття воєнних злочинів

США підтримають угоду щодо зернового питання між РФ та Україною - Держдеп

На переговорах у Стамбулі Україна підтримає лише рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів та сильні позиції ЗСУ у Чорному морі

Глава МЗС Туреччини: Завтра в Стамбулі ми зробимо перший крок до вирішення продовольчої кризи спільно з генсеком ООН, Україною та РФ

Після завершення війни Україна має стати членом ЄС – ексглава МЗС Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА