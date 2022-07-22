Політика

13:07 22.07.2022

ВР визначиться із призначенням генпрокурора та голови СБУ наступного тижня - нардеп

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ВР визначиться із призначенням генпрокурора та голови СБУ наступного тижня - нардеп

Верховна Рада визначиться з призначенням Генерального прокурора та голови Служби безпеки України на найближчому пленарному засіданні наступного тижня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"На наступному тижні та найближчому пленарному засіданні буде призначено і нового голову СБУ, і нового генпрокурора України", - написав Железняк у п'ятницю в телеграмі.

За його словами, ці питання будуть першими на порядку денному засідання. Він не виключив і можливості інших кадрових змін.

Згідно з Конституцією України, генерального прокурора призначає президент України за згодою Верховної Ради, а голову СБУ призначає на посаду український парламент за поданням глави держави.

 

Теги: #сбу #рада #железняк

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