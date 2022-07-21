Після завершення війни Україна має стати членом ЄС – ексглава МЗС Польщі

Після завершення війни Україна має стати членом ЄС, заявив ексміністр закордонних справ Польщі (2018-2020) Яцек Чапутович.

"Це було велике досягнення України – досягти статусу кандидата в ЄС. Нині також час для країн ЄС та Комісії схвалити спробу реформувати систему. Вважаю, ми маємо думати про те, як допомогти Україні краще підготувати країну до майбутнього членства. Я вірю, що після завершення війни Україна має стати членом ЄС. Це політика Польщі та інших країн у регіоні", - сказав Чапутович на брифінгу за результатами візиту делегацій Польщі та Литви у четвер у Києві.

Він зазначив, що після переговорів із віцепрем'єром та міністром розвитку громад та територій України переконався у тому, що в українському політичному класі є мобілізація з метою підготовки країни до переговорів з ЄС.

Міністр закордонних справ Литви (2012-2020) Лінас Лінкявічюс зазначив, що всі схвалюють надання Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS, проте нині йдеться про РСЗВ більшої дальності, наприклад 250 км, 300 км.

"Це може бути чутливим для деяких тих, хто постачає. Але це важливо, щоб справді змінити правила гри у військовій галузі. Ми повернемося з цими повідомленнями і постараємося довести колегам, що це дуже важливо для України, і для загального результату цієї війни", - наголосив Лінкявічюс.

У свою чергу голова Варшавського безпекового форуму Катажина Писарська наголосила, що Україні потрібна термінова військова допомога, щоб перемогти у війні з РФ.

"Ми повертаємося до Варшави з дуже ясним сигналом - Україні потрібна підтримка, і вона потрібна їй зараз. Їй потрібна термінова військова допомога, щоб перемогти у війні. Ми маємо тижні, навіть не місяці, щоб вигнати росіян з України. Україні необхідна фінансова підтримка, особливо напередодні зими, підтримка у забезпеченні енергією", - зауважила Писарська.