Зеленський висловив вдячність Драгі за підтримку України в боротьбі з російською агресією на тлі його рішення піти у відставку

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі за підтримку України в боротьбі з російською агресією та захист загальноєвропейських цінностей на тлі його рішення піти у відставку.

"Щиро вдячний Маріо Драгі за непорушну підтримку України в боротьбі з агресією РФ та в захисті спільних європейських цінностей – демократії та свободи. Працюватимемо і надалі над зміцненням українсько-італійської співпраці. Переконаний, що активна підтримка народом Італії народу України триватиме!", - написав Зеленський у твіттері.

Раніше в четвер прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, виступаючи в Палаті депутатів, заявив про намір знову подати прохання про відставку. Пізніше він підтвердив президенту країни Серджо Маттареллі, що не змінив свого рішення.