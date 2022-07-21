Політика

13:55 21.07.2022

Зеленський висловив вдячність Драгі за підтримку України в боротьбі з російською агресією на тлі його рішення піти у відставку

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Зеленський висловив вдячність Драгі за підтримку України в боротьбі з російською агресією на тлі його рішення піти у відставку

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі за підтримку України в боротьбі з російською агресією та захист загальноєвропейських цінностей на тлі його рішення піти у відставку.

"Щиро вдячний Маріо Драгі за непорушну підтримку України в боротьбі з агресією РФ та в захисті спільних європейських цінностей – демократії та свободи. Працюватимемо і надалі над зміцненням українсько-італійської співпраці. Переконаний, що активна підтримка народом Італії народу України триватиме!", - написав Зеленський у твіттері.

Раніше в четвер прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, виступаючи в Палаті депутатів, заявив про намір знову подати прохання про відставку. Пізніше він підтвердив президенту країни Серджо Маттареллі, що не змінив свого рішення.

 

Теги: #драгі #зеленський

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