Разумков офіційно попросив Стефанчука дозволити журналістам працювати в приміщенні ВР

Голова міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков (позафракційний) направив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку лист із закликом дозволити журналістам знову працювати в будівлі парламенту.

"Журналісти мають працювати в парламенті. Допуск їх до кулуарів – маленький крок для влади, але великий крок для інформаційної безпеки України. Саме тому звернувся до голови Верховної Ради із закликом дозволити представникам медіа роботу у стінах парламенту. Відповідний документ уже відправлено", - повідомив Разумков у четвер у фейсбуці.

Народний депутат також оприлюднив скан листа до керівника парламенту.

Зокрема, нардеп просить Стефанчука відкрити журналістам кулуари адміністративної будівлі парламенту під час проведення пленарних засідань.

"Щодо міркувань безпеки зазначу, що Верховна Рада, Кабінет Міністрів, майже всі центральні органи виконавчої влади, що знаходяться в Києві, наразі працюють очно на власних робочих місцях, незважаючи на імовірність обстрілів... На моє переконання, відсутні об'єктивні обставини, які перешкоджали б доступу журналістів до кулуарів Верховної Ради", - йдеться в листі.

Як повідомлялося, на початку липня Разумков через соціальні мережі закликав Стефанчука відкрити Верховну Раду журналістам.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого доступ представникам ЗМІ до будівлі парламенту було заборонено.