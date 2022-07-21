Політика

11:25 21.07.2022

Разумков офіційно попросив Стефанчука дозволити журналістам працювати в приміщенні ВР

1 хв читати
Разумков офіційно попросив Стефанчука дозволити журналістам працювати в приміщенні ВР

Голова міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков (позафракційний) направив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку лист із закликом дозволити журналістам знову працювати в будівлі парламенту.

"Журналісти мають працювати в парламенті. Допуск їх до кулуарів – маленький крок для влади, але великий крок для інформаційної безпеки України. Саме тому звернувся до голови Верховної Ради із закликом дозволити представникам медіа роботу у стінах парламенту. Відповідний документ уже відправлено", - повідомив Разумков у четвер у фейсбуці.

Народний депутат також оприлюднив скан листа до керівника парламенту.

Зокрема, нардеп просить Стефанчука відкрити журналістам кулуари адміністративної будівлі парламенту під час проведення пленарних засідань.

"Щодо міркувань безпеки зазначу, що Верховна Рада, Кабінет Міністрів, майже всі центральні органи виконавчої влади, що знаходяться в Києві, наразі працюють очно на власних робочих місцях, незважаючи на імовірність обстрілів... На моє переконання, відсутні об'єктивні обставини, які перешкоджали б доступу журналістів до кулуарів Верховної Ради", - йдеться в листі.

Як повідомлялося, на початку липня Разумков через соціальні мережі закликав Стефанчука відкрити Верховну Раду журналістам.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого доступ представникам ЗМІ до будівлі парламенту було заборонено.

 

Теги: #рада #разумков #змі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:12 19.07.2022
Питання про дистанційне проведення пленарних засідань Ради не знято з порядку денного

Питання про дистанційне проведення пленарних засідань Ради не знято з порядку денного

19:36 19.07.2022
Стефанчук розраховує, що Рада зможе вже на найближчому засіданні розглянути питання щодо призначення генпрокурора та голови СБУ

Стефанчук розраховує, що Рада зможе вже на найближчому засіданні розглянути питання щодо призначення генпрокурора та голови СБУ

14:45 19.07.2022
Рада відправила на повторне читання законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

Рада відправила на повторне читання законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

13:18 19.07.2022
ВР утворила ТСК для контролю над використанням озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час війни

ВР утворила ТСК для контролю над використанням озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час війни

13:03 19.07.2022
ВР відправила Венедіктову у відставку з посади генпрокурора

ВР відправила Венедіктову у відставку з посади генпрокурора

12:20 19.07.2022
ВР звільнила Баканова з посади глави СБУ

ВР звільнила Баканова з посади глави СБУ

11:23 19.07.2022
Комітет ВР не зміг зібратися на засідання для розгляду питання звільнення Венедіктової - нардеп

Комітет ВР не зміг зібратися на засідання для розгляду питання звільнення Венедіктової - нардеп

09:27 19.07.2022
Президент вніс подання до ВР на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

Президент вніс подання до ВР на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

19:30 18.07.2022
До Ради надійшло подання прем'єра про призначення Жолнович міністром соцполітики

До Ради надійшло подання прем'єра про призначення Жолнович міністром соцполітики

18:54 18.07.2022
ВР планує пряму заборону відпуску ліків без рецепта після війни

ВР планує пряму заборону відпуску ліків без рецепта після війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова ЄК повідомила, що у ЄС завершилася процедура схвалення додаткових санкцій проти РФ

Чехія під час свого головування в ЄС зберігатиме єдність у Європі - глава МЗС

Глава МЗС Австрії: Ми не сприймемо світ у вигляді ультиматумів із боку РФ

МЗС закликає Китай не політизувати питання агресії РФ проти України, а використати свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну

Зеленський обговорив із головою Євроради ситуацію на фронті, запровадження 7-го пакета санкцій проти РФ та фінансові потреби України

ОСТАННЄ

Голова ЄК повідомила, що у ЄС завершилася процедура схвалення додаткових санкцій проти РФ

Драгі підтвердив президенту Італії, що вирішив піти з посади прем'єра

Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для підтримки ЗСУ

Росія - це держава-терорист, яка вбиває тисячі українців і намагається утвердити терор як спосіб вирішення питань на глобальному рівні

Зеленський провів зустріч у Києві з міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Шалленбергом та главою МЗС Чехії Ліпавським

Зеленський провів зустріч у Києві з міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Шалленбергом та главою МЗС Чехії Ліпавським

Ріші Сунак і Ліз Трасс змагатимуться за роль лідера Великої Британії

Чехія під час свого головування в ЄС зберігатиме єдність у Європі - глава МЗС

Глава МЗС Австрії: Ми не сприймемо світ у вигляді ультиматумів із боку РФ

МЗС закликає Китай не політизувати питання агресії РФ проти України, а використати свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА