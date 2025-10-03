Інтерфакс-Україна
21:22 03.10.2025

Макрон висловив співчуття через загибель французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, що загинув внаслідок удару ворожого дрона

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття у зв’язку із загибеллю французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який був убитий російськими дронами під час роботи на фронті в Україні.

"Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан, супроводжував українських військових на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", - зазначив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також висловив співчуття: "Висловлюємо співчуття родині, близьким та колегам французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який був вбитий сьогодні російським безпілотником поблизу Дружківки, незважаючи на чітке візуальне маркування "PRESS" на його жилеті".

Він наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовано нападати на журналістів, що є "жахливим злочином і порушенням міжнародного гуманітарного права".

"Ми докладемо всіх зусиль для притягнення винних до відповідальності. Хоробрість Антонія в інформуванні світу про російську агресію ніколи не буде забута", – додав Сибіга.

Як повідомлялося, удар російського дрона забрав життя французького журналіста-фотографа Антоні Лаллікана (Antoni Lallican), український фотограф видання Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав порання, зазначалося на сторінці 4 окремої важкої механізованої бригади у Facebook.

 

 

Теги: #війна #змі #загибель

