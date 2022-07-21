Політика

07:05 21.07.2022

Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для підтримки ЗСУ

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Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для підтримки ЗСУ

Країни-члени Європейського Союзу погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів на підтримку Збройних сил України, повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Брав участь у засіданні Міністерської контактної групи з оборони України. Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для подальшої підтримки Збройних сил України. ЄС залишається зосередженим та непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами", - написав Боррель у твіттері у середу ввечері.

 

Теги: #україна_єс #військова_допомога

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