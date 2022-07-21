Політика

07:02 21.07.2022

Росія - це держава-терорист, яка вбиває тисячі українців і намагається утвердити терор як спосіб вирішення питань на глобальному рівні

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Росія - це держава-терорист, яка вбиває тисячі українців і намагається утвердити терор як спосіб вирішення питань на глобальному рівні

Російська Федерація є державою-терористом, яка намагається утвердити терор як спосіб вирішення питань на глобальному рівні, вважає міністр оборони України Олексій Резніков.

"Росія - це держава-терорист. Росія безпосередньо здійснює акти державного терору проти України. Вбиває тисячі наших людей, жінок, дітей, руйнує нашу країну", - сказав Резніков під час виступу на платформі Atlantic Coucil, текст якого оприлюднила пресслужба Міноборони у середу.

За словами глави українського оборонного відомства, якщо взяти лише три найвідоміші ракетні атаки по мирних містах України, які РФ здійснила в липні - Вінниця, Часів Яр на Донеччині та Сергіївка на Одещині, то там загинули 92 особи, зокрема - п'ятеро дітей. Ще 202 особи поранені. Це окрім щоденних жертв серед цивільних від артилерійських обстрілів.

"Водночас Росія - держава-глобальний спонсор тероризму. Вона намагається утвердити терор як спосіб вирішення питань на глобальному рівні", - наголосив Резніков.

Він уточнив, що головним інструментом терориста є страх, додавши, що різниця між Україною та Росією полягає в тому, що українці хочуть жити вільно та у добробуті.

"Ми будуємо державу, де в основі - права і свободи людини. Ми виходили за це на Майдан. І готові за це битися і вмирати. Натомість Росія може існувати тільки як вертикаль страху, що живиться нафтою, газом та людською кров’ю", - зазначив міністр.

Резніков висловив переконання, що саме з цієї причини "війну в Україні в принципі не можна закінчити якимись поступками територій".

"Москву не цікавить якийсь конкретний шматок України, конкретне місто чи якась галузь економіки. У Москві хочуть, щоб ми змінили спосіб життя. Відмовились від наших цінностей. Щоб ми боялися і корилися. Бо в цьому джерело влади Кремля всередині самої Росії", - наголосив глава Міноборони.

Він також зазначив, що цю війну "не можна локалізувати в Україні" і російська влада каже це прямим текстом.

"Згадайте, що наприкінці минулого року Росія погрожувала не Україні. А Заходу. НАТО. Європі. У Росії хочуть, щоб демократичний і успішний Захід зник як альтернатива. Мета Кремля - підрив НАТО та ЄС. Ззовні або з середини. Тому немає рубежу в Україні та Європі загалом, де Росія зупиниться сама. Її можна зупинити, тільки давши відсіч. Зважаючи на це Росія як держава терорист - це проблема всього світу", - уточнив Резніков.

За його словами, окрім скоєння масових воєнних злочинів в Україні, РФ вже використовує глобальну продовольчу кризу, енергоносії, мігрантів, ядерну енергію та ядерну зброю для того, щоб тероризувати та шантажувати інші держави.

Резніков уточнив, що для досягнення своїх воєнних цілей Кремль застосовує інші держави, кібератаки, пропаганду та дезінформацію, порушення права вільного судноплавства тощо.

"Весь цей терористичний арсенал загрожує не тільки і не стільки Україні. Він масштабується на всю планету. Це спосіб утвердити новий світовий лад. Заснований на страху. Не на міжнародному праві, а на праві сильного", - підсумував глава Міноборони.

 

Теги: #рф #терор #війна

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