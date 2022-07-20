Політика

18:59 20.07.2022

Зеленський провів зустріч у Києві з міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Шалленбергом та главою МЗС Чехії Ліпавським

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Зеленський провів зустріч у Києві з міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Шалленбергом та главою МЗС Чехії Ліпавським

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом та главою МЗС Чехії Яном Ліпавським.

"Дуже радий вас бачити та приймати у столиці нашої батьківщини. Насамперед хотів би відзначити велику допомогу урядів ваших держав та ваших народів у підтримці України щодо надання нам статусу кандидата у члени ЄС", - заявив Зеленський під час зустрічі.

"Дуже хотілося б, щоб була нова сторінка в житті України як повноправного члена ЄС. І ця нова сторінка - це початок діалогу щодо вступу до Європейського Союзу. Я дуже хотів би, щоб ми встигли це зробити, і щоб Чехія нам допомогла", - додав він.

Глава держави також подякував представникам Австрії та Чехії за солідарність із українським народом, потужну оборонну підтримку та гуманітарну допомогу. "Цінуємо, що у нашій боротьбі за свободу ви поряд із Україною", - резюмував Зеленський.

 

Теги: #зеленський #шалленберг #ліпавський

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