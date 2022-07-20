Політика

17:51 20.07.2022

Чехія під час свого головування в ЄС зберігатиме єдність у Європі - глава МЗС

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Чехія під час свого головування в ЄС зберігатиме єдність у Європі - глава МЗС

Чехія під час свого головування в ЄС зберігатиме єдність у Європі, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Наразі Путін намагається шантажувати нас за допомогою енергоресурсів, продуктів харчування, і це неприйнятно. Він намагається залякати нас і зупинити нашу допомогу. Але я хотів би запевнити вас, що Чехія під час свого головування в ЄС зберігатиме єдність у Європі, і ніхто не зможе нас роз'єднати", - сказав Ліпавський на пресконференції у Києві у середу.

Ліпавський запевнив, що Чехія продовжить надавати Україні економічну, політичну та військову допомогу.

За його словами, у серпні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, на яку також запрошено міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Буде організована окрема конференція, де ми обговорюватимемо європейські перспективи для України, тож я також запросив пана Дмитра, оскільки ми говоритимемо про те, як Україна може наблизитися до Європи, що треба зробити на шляху до повноцінного членства, бо є чимало аспектів, але є й чітке бачення", - зазначив Ліпавський.

Теги: #чехія #ліпавський

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