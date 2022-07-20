Політика

16:10 20.07.2022

Зеленський обговорив із головою Євроради ситуацію на фронті, запровадження 7-го пакета санкцій проти РФ та фінансові потреби України

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Зеленський обговорив із головою Євроради ситуацію на фронті, запровадження 7-го пакета санкцій проти РФ та фінансові потреби України

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з головою Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив ситуацію на фронті, запровадження 7-го пакета санкцій проти Росії та фінансові потреби України для підтримання макроекономічної стабільності.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський у розмові з головою Європейської ради наголосив на необхідності подальшого суттєвого посилення санкційного тиску на країну-агресора.

Співрозмовники також обговорили фінансові потреби України для підтримання макроекономічної стабільності. Президент подякував за рішення Євросоюзу щодо виділення EUR1 млрд у межах нової програми макрофінансової допомоги. Водночас він висловив очікування щодо швидкої реалізації цієї програми в повному обсязі, яка, згідно з рішенням Європейської ради, становить EUR9 млрд.

Лідери обговорили ситуацію на фронті та зусилля, яких докладають Збройні сили України для протидії агресору та звільнення територій. Голова Європейської ради засудив регулярні російські ракетні обстріли мирних українських міст.

Водночас Зеленський наголосив, що для перемоги Україна потребує більше сучасної важкої зброї. У цьому контексті він подякував за схвалення державами-членами рішення про виділення п'ятого пакета фінансової допомоги у розмірі EUR500 млн у межах Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України.

Шарль Мішель позитивно оцінив затвердження конкурсною комісією переможця на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та активізацію процесу відбору голови Національного антикорупційного бюро. Він переконаний, що інші рекомендації виконуватимуться такими ж швидкими темпами.

Сторони також погодились щодо необхідності підтримувати належний політичний діалог та обговорили проведення цього року чергового, 24-го саміту Україна – ЄС.

Теги: #санкції #зеленський #мішель

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