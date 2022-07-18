Політика

21:52 18.07.2022

Україна продовжує працювати над інтеграцією у внутрішній ринок ЄС і просуванням секторальної інтеграції - Кулеба

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Україна продовжує працювати над інтеграцією у внутрішній ринок ЄС і просуванням секторальної інтеграції - Кулеба

Україна як країна-кандидат на вступ до ЄС має намір продовжувати шлях до членства у Євросоюзі і вже зробила перші кроки у цьому напряму, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму зверненні до Ради ЄС із закордонних справ у понеділок.

"Ми і надалі прискореними темпами наближатимемо наше законодавство до законодавства ЄС згідно із переліком пріоритетних євроінтеграційних законопроєктів на 2022 рік", - сказав Кулеба у своєму зверненні в понеділок, зазначивши, що це перша зустріч після історичного рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. .

"Ми продовжуємо впровадження важливих реформ, зокрема, спрямованих на зміцнення верховенства права та антикорупційних інститутів. Ми продовжуємо працювати над інтеграцією у внутрішній ринок ЄС та просуванням секторальної інтеграції", - додав міністр.

При цьому він назвав пріоритетами української сторони усунення всіх бар'єрів у митній, промисловій та транспортній сферах, інтеграцію до енергетичного, цифрового, роумінгового та платіжного простору ЄС, а також запровадження "Європейського зеленого курсу".

"У нас є домашнє завдання, і ми маємо намір виконати його належним чином. Ми сподіваємось на такий самий підхід із боку наших партнерів", - резюмував Кулеба.

 

 

Теги: #рф #україна_єс

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