Кулеба закликав країни ЄС приєднатися до ініціативи створення Спецтрибуналу з агресії проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у зверненні до Ради ЄС із закордонних справ закликав розглянути можливість приєднання до ініціативи створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Ми повинні докласти всіх зусиль для забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також за російський тероризм і навмисні атаки на цивільних людей. Я вітаю всі зусилля. Важливо відзначити, що жодний із цих злочинів не був би можливим без злочину агресії як такого. Саме тому Україна ініціювала створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, і я закликаю всіх вас розглянути цю ініціативу та можливість приєднатися до неї", - сказав Кулеба у своєму зверненні у понеділок.

За його словами, за майже п'ять місяців від початку повномасштабної агресії РФ "порушила абсолютно всі базові права людини". "Примусова депортація громадян України до Росії, фільтраційні табори, масові вбивства, геноцид, зґвалтування – все, що світ переживав під час Другої Світової війни, знову стало реальністю для Європи. Ракетний терор є черговим етапом варварської війни Росії проти людства", - наголосив голова зовнішньополітичного відомства.

За словами Кулеби, постачання Україні зброї, санкції проти агресора та інструменти притягнення її до відповідальності – "це три шляхи відновлення миру, посилення безпеки та захисту стабільності в Європі".