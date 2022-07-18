Україна забезпечує прозорість отримання та використання зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував європейській стороні за протидію російській пропаганді про нібито контрабанду наданої Україні партнерами зброї та запевнив європейських колег у ефективності контролю її використання.

"Російська пропаганда намагається збільшити втому від війни, дискредитувати Україну та знизити її підтримку. Йдеться, зокрема, про безпідставні обвинувачення у потенційній контрабанді зброї з метою підривати надання Україні військової допомоги... Я вдячний ЄС за протидію цим закидам, зокрема, за оперативну відповідь на дезінформаційну кампанію зі зброї. Україна забезпечує прозорість усіх процедур отримання, зберігання та використання зброї. Наша система контролю працює належним чином", - сказав Кулеба у своєму зверненні до Ради ЄС із закордонних справ у понеділок.

При цьому глава зовнішньополітичного відомства наголосив на важливості постачання Україні зброї та подякував за надану підтримку.

"Але поки війна триває, нам потрібно більше зброї, зокрема, далекобійної артилерії та систем протиповітряної оборони. Зміцнення України є найкращою інвестицією у довгострокову безпеку та стабільність Європи… Давайте також залишимо розповіді про втому від війни. Ніхто з нас ніколи не хотів цієї війни, крім Росії, і ми всі хочемо, щоб вона якнайшвидше закінчилася. Але єдиний спосіб досягти тривалого миру – це перемога України. Для цього потрібно долати втому та спроби Росії посилити її", - резюмував Кулеба.