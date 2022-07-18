ЄС досяг згоди щодо нових санкцій проти РФ - Сіярто

Досягнуто нової згоди щодо санкцій Європейського Союзу проти Росії, яка здебільшого стосується уточнення наявних правил і не містить жодних обмежень щодо транспортування енергоносіїв, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Origo.

"Петер Сіярто наголосив, що переважно йдеться про роз'яснення чинних правил і, що ще важливіше, про те, що не входить до пакета, оскільки, незважаючи на зусилля деяких держав-членів, у ньому немає жодних обмежень на транспортування енергоносіїв, наприклад, санкцій проти Газпромбанку", - йдеться у статті Origo.