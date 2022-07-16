Політика

08:49 16.07.2022

Кандидати на посаду прем'єр-міністра Великої Британії готуються до перших дебатів

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Кандидати на посаду прем'єр-міністра Великої Британії готуються до перших дебатів

Усі п'ять кандидатів, що залишилися, на посаду лідера Консервативної партії і, відповідно, прем'єр-міністра Великої Британії, готуються до перших дебатів, пишуть британські ЗМІ.

Раніше у п'ятницю всі кандидати виступили на спільній відеоконференції, на якій відповіли на запитання щодо своїх передвиборчих програм. Вони коротко розповіли, чому саме вони найкраще підходять на посаду прем'єра, а також відповіли на кілька питань щодо кризи вартості життя в країні, житлової кризи та інших тем.

Зокрема, у кандидатів запитали, як кожен із них зможе підтримати Україну та протистояти Росії. Колишній глава Мінфіну Ріші Сунак заявив, що необхідно впроваджувати суворі санкції проти Росії та збільшити витрати на оборону. Молодший міністр з торгівельної політики Великої Британії Пенні Мордонт сказала, що компромісів із Росією з цього питання, на її думку, бути не може, проте треба бути чесними з британськими громадянами щодо наслідків допомоги Україні. На думку глави МЗС Ліз Трасс, Велика Британія має відправляти більше зброї Україні та запровадити більше санкцій. При цьому, як зазначають британські ЗМІ, Трасс обмовилася, заявивши, що потрібно "запровадити більше санкцій проти України". Ексміністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох заявила про важливість допомоги тим, хто не може допомогти собі сам і своїй прихильності НАТО. У свою чергу голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендхат сказав, що Велика Британія не повинна сама вирішувати, які умови врегулювання конфлікту будуть прийнятними для України.

Під час заходу публіка звернула увагу на задній план у кадрі із Сунаком. За спиною у політика розташовувався QR-код із підписом "проскануйте, щоб приєднатися до кампанії", проте слово "кампанія" було написано з орфографічною помилкою. Сам Сунак відреагував на помилку з гумором: він опублікував у твіттері зображення QR-коду з підписом "Готов до перевірки орфографії", який обігрує слоган його кампанії - "Готов до Ріші".

Колишній глава Мінфіну вважається одним із найбільш перспективних кандидатів на посаду: в обох турах голосування він набирав найбільшу кількість голосів. Його найближча переслідувачка Мордонт тим часом дала інтерв'ю Sky News, в якому заявила, що інші кандидати намагаються не дати їй дійти до фінального раунду голосування, бо бояться боротьби з нею у фінальному раунді.

"Із моєї кампанії ви бачите, що я не беру участі ні в чому подібному. Я веду позитивну кампанію, в якій розповідаю про проблеми, які турбують народ", - сказала вона.

Тим часом генеральний прокурор Суелла Браверман, яка вибула з боротьби за лідерство, закликала своїх прихильників підтримати Трасс, а не Баденох.

"Я вважаю, що ми повинні підтримати того, хто має шанси дійти до фінального раунду: у Ліз вони є, у Кемі - ні", - заявила Браверман. За її словами, всі троє поділяють одні ідеї, проте Ліз має більше шансів боротися за них.

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер, який зараз перебуває в Німеччині для зустрічі з канцлером Олафом Шольцем, не зміг залишитися осторонь.

"Я не боюся нікого з цих лідерів. Ніколи не була настільки суттєвою різниця між ними, які сваряться як коти в мішку і беруть на себе безглузді зобов'язання щодо бюджетних видатків, і Лейбористською партією, об'єднаною та готовою до виборів", - заявив він журналістам.

Sky News зазначає, що найбільш досвідченим кандидатом є Трасс. Вона провела в кабміні більше часу, ніж усі її суперники разом узяті. За нею йде Мордонт, яка обіймала посаду міністра довше, ніж Сунак, проте має більше досвіду роботи в кабміні. Таким чином, у Баденох і Тугендхат найменше подібного досвіду.

Процес вибору нового лідера партії стартував у середу. Консервативна партія проводитиме низку голосувань доти, доки не залишиться лише два кандидати. Після цього члени партії мають обрати свого лідера до дедлайну, встановленого так званим "комітетом 1922" (парламентською групою від Консервативної партії в Палаті громад Великої Британії).

8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року.

Основною причиною майбутньої відставки Джонсона британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він став останніми місяцями.

 

 

Теги: #британія #кандидати #премєр #дебати

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