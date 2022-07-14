Політика

13:28 14.07.2022

Група Єрмака-Макфола стала ключовим майданчиком формування санкційної політики союзників щодо РФ – глава ОП

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Група Єрмака-Макфола стала ключовим майданчиком формування санкційної політики союзників щодо РФ – глава ОП

Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола стала ключовим майданчиком формування санкційної політики союзників щодо РФ, вважає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як повідомляє пресслужба ОП у четвер, відбулося чергове засідання Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти Росії під головуванням глави ОП Андрія Єрмака та ексрадника президента США з національної безпеки, посла Майкла Макфола. Захід відбувся у форматі відеоконференції.

Під час засідання Єрмак зазначив, що експерти групи підготували чотири масштабні документи та низку заяв, а також активно інформували широку громадськість про необхідність санкцій проти Росії.

"Ці зусилля дуже високо оцінені президентом України Володимиром Зеленським, українським урядом і, що найважливіше, всім українським народом. Їх також помітили наші союзники. Документи нашої групи передано лідерам багатьох держав – Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Європейського Союзу", – сказав керівник ОП.

За його словами, минулого тижня два американські сенатори під час зустрічі з президентом України згадали про роботу Міжнародної експертної групи.

"Вони зазначили, що сама ідея визнання Росії державою – спонсором тероризму випливає із Плану дій, наданого нашою групою", – зазначив Єрмак.

Глава ОП наголосив, що на сьогодні вдалося виконати понад 50% кроків плану заходів групи.

Крім того, за словами Єрмака, Міжнародна експертна група стала ключовим майданчиком для формування санкцій проти країни-агресора, а на продукти її роботи посилаються майже всі світові лідери.

"Тепер ми бачимо, як координатори санкцій країн ЄС розробляють сьомий пакет на основі матеріалів нашої групи. Ми бачимо відображення наших ідей у санкціях Великої Британії, США та інших держав санкційної коаліції. Загалом група здійснила дуже важливий вплив. І хотів би, щоб ми підтримали цей успіх", – наголосив він.

Зазначено, що учасники засідання погодилися із важливістю посилення санкцій проти Росії, зокрема визнання агресора державою – спонсором тероризму, розширення персональних санкцій, подальших секторальних санкцій у фінансовій та енергетичній сферах, ширших торговельних і технологічних обмежень.

Вони також запропонували проаналізувати вплив санкцій на окремі сектори економіки Росії, щоб виробити рекомендації щодо посилення їхньої ефективності.

Теги: #санкції_рф #єрмак

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