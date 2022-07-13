Політика

19:58 13.07.2022

Литва приймає рішення Єврокомісії щодо залізничного транзиту до Калінінграда

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Литва приймає рішення Єврокомісії щодо залізничного транзиту до Калінінграда

МЗС Литви підтримує оновлені правила Єврокомісії щодо калінінградського транзиту та зобов'язується запобігати порушенню санкцій Євросоюзу.

"Литва ефективно забезпечуватиме застосування санкцій шляхом ретельного моніторингу, принципової оцінки та ефективної перевірки того, чи не намагається Росія зловживати транзитними можливостями", - йдеться у заяві литовського МЗС у середу.

"Після виявлення таких випадків або з урахуванням інтересів національної безпеки Литва залишає за собою право в односторонньому порядку запобігти таким спробам", - зазначається у заяві.

У міністерстві зазначили, що попередні правила ЄС, які припускалися повної заборони на транзит санкційних товарів через Калінінградську область, були найбільш прийнятними, проте Литва підтримує нову інтерпретацію, опубліковану Єврокомісією.

Транзит деяких російських товарів до Калінінграда припинився після набрання чинності санкціями ЄС, оголошеними у зв'язку з агресією РФ проти України.

У середу Єврокомісія з певними застереженнями дозволила Росії перевозити санкційні товари залізницею до Калінінградської області та з неї через територію ЄС.

У поясненні Єврокомісії йдеться про те, що "країнам ЄС потрібно перевіряти, щоб обсяги транзиту відповідали середнім показникам, зафіксованим протягом останніх трьох років. Особливо це стосується попиту на основні товари". У документі наголошується, що ЄС потрібно стежити, щоб транзит не використовувався для обходу санкцій.

Незважаючи на оновлені правила ЄК, транзит товарів і технологій військового чи подвійного призначення залишається забороненим незалежно від обраного способу транспортування.

 

 

Теги: #литва #єс #росія

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