Зеленський вніс до ВР законопроєкт про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді встановити правові та соціальні гарантії для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України.

Відповідний законопроєкт №7550 зареєстровано у Верховній Раді 11 липня.

Законопроєкт розроблено для вдосконалення умов проживання громадян Польщі в Україні. Як зазначається в пояснювальній записці, президент України вніс його у відповідь на ухвалення у Польщі закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї країни", який регулює низку ключових питань, пов'язаних із перебуванням українців, які втекли від війни, встановлює інструменти допомоги, а також передбачає спрощення працевлаштування та легалізацію перебування.

Президент України у своєму законопроєкті пропонує надати громадянам Республіки Польща та членам їхніх родин – подружжю, дітям (незалежно від громадянства), які прибули до України, можливість легального перебування на території України протягом 18 місяців.

Згідно з документом, громадяни Республіки Польща, які законно перебувають в Україні, зможуть отримати право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, законопроєкт передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, аналогічних встановленому в ухваленому 12 березня Польщею законі, "на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності".