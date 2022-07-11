Україна не втрачатиме часу на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Україна не втрачатиме часу на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в ЄС, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми швидко отримали статус кандидата на членство, я хочу подякувати тобі особисто, Марку, за те, що ти підтримав наше кандидатство. Знаю, що рішення непросте, дякую тобі, твоєму уряду і вашому суспільству, для нас це справді важливий індикатор тих, хто з нами і хто за нас. Ми не втрачатимемо часу на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в ЄС. Подальша трансформація нашої держави заради готовності стати повноправним членом ЄС відбувається навіть наразі, в умовах складної ситуації, в умовах повномасштабної війни", - сказав Зеленський на пресконференції за результатами переговорів із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві у понеділок.