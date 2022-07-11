Політика

17:46 11.07.2022

Україна не втрачатиме часу на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

1 хв читати
Україна не втрачатиме часу на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Україна не втрачатиме часу на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в ЄС, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми швидко отримали статус кандидата на членство, я хочу подякувати тобі особисто, Марку, за те, що ти підтримав наше кандидатство. Знаю, що рішення непросте, дякую тобі, твоєму уряду і вашому суспільству, для нас це справді важливий індикатор тих, хто з нами і хто за нас. Ми не втрачатимемо часу на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в ЄС. Подальша трансформація нашої держави заради готовності стати повноправним членом ЄС відбувається навіть наразі, в умовах складної ситуації, в умовах повномасштабної війни", - сказав Зеленський на пресконференції за результатами переговорів із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві у понеділок.

Теги: #єс #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 11.07.2022
Зеленський вніс до ВР законопроєкт про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

Зеленський вніс до ВР законопроєкт про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

17:31 11.07.2022
Зеленський подякував Нідерландам за рішення про виділення додаткових EUR200 млн підтримки

Зеленський подякував Нідерландам за рішення про виділення додаткових EUR200 млн підтримки

16:47 11.07.2022
Санкції ЄС проти РФ не перешкоджають поверненню до Німеччини турбіни "Північного потоку-1" - представник ЄК

Санкції ЄС проти РФ не перешкоджають поверненню до Німеччини турбіни "Північного потоку-1" - представник ЄК

16:36 11.07.2022
Нідерланди входять до першої десятки країн за наданою Україні підтримкою – Зеленський перед зустріччю з Рютте

Нідерланди входять до першої десятки країн за наданою Україні підтримкою – Зеленський перед зустріччю з Рютте

14:53 11.07.2022
Зеленський: Завдання для місцевих адміністрацій – безпека, економіка, соціальні питання

Зеленський: Завдання для місцевих адміністрацій – безпека, економіка, соціальні питання

12:04 11.07.2022
Зеленський наказав військовим деокупувати південь України - Резніков

Зеленський наказав військовим деокупувати південь України - Резніков

06:57 10.07.2022
Зеленський подякував США за допомогу, яка допоможе боротися з російським терором

Зеленський подякував США за допомогу, яка допоможе боротися з російським терором

19:31 09.07.2022
Зеленський говорив із Ларше про допомогу Україні, гарантії безпеки, подякував за готовність Франції взяти участь у відновленні Чернігівщини

Зеленський говорив із Ларше про допомогу Україні, гарантії безпеки, подякував за готовність Франції взяти участь у відновленні Чернігівщини

15:35 09.07.2022
Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції

Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції

15:21 09.07.2022
Зеленський зустрівся з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних шляхів

Зеленський зустрівся з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних шляхів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вніс до ВР законопроєкт про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

Зеленский поблагодарил Нидерланды за решение о выделении дополнительных EUR200 млн поддержки

Дуда повідомив про внесення Зеленським до ВР законопроєкту про особливий статус поляків в Україні

Санкції ЄС проти РФ не перешкоджають поверненню до Німеччини турбіни "Північного потоку-1" - представник ЄК

Нідерланди входять до першої десятки країн за наданою Україні підтримкою – Зеленський перед зустріччю з Рютте

ОСТАННЄ

МЗС України: Видача українським громадянам паспортів РФ не матиме правових наслідків для України

Подоляк: Рішення Ахметова про передачу медіабізнесу державі – гідний приклад

Ердоган обговорив телефоном із Зеленським питання експорту українського зерна – турецькі ЗМІ

Зеленский поблагодарил Нидерланды за решение о выделении дополнительных EUR200 млн поддержки

Дуда повідомив про внесення Зеленським до ВР законопроєкту про особливий статус поляків в Україні

Французький міністр економіки закликав готуватися до повного відключення російського газу

У МЗС та Міненерго розчаровані рішенням Канади повернути Німеччині турбіни для "Північного потоку" – спільна заява

На посаду лідера британських консерваторів претендують вже дев'ять осіб

Довибори до Ради для обрання депутатів замість Лубінця і Новинського стануть можливі тільки після завершення воєнного стану в Україні - Стефанчук

У МЗС назвали звернення Спартц до Байдена спробою заробити собі політичний капітал і закликали її припинити підривати механізми надання допомоги США Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА