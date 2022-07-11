Зеленський подякував Нідерландам за рішення про виділення додаткових EUR200 млн підтримки

Президент України Володимир Зеленський подякував Нідерландам за рішення про надання Україні додаткового важкого озброєння та EUR200 млн додаткової фінансової підтримки.

"Я хочу відзначити рішення уряду Нідерландів про надання нашій державі додаткового важкого озброєння, ми за це дуже вдячні. Також можу повідомити про виділення EUR200 млн нещодавно додаткової фінансової підтримки для України. Це рішення уряду Нідерландів допоможе забезпечити фінансування виплат для українських вчителів, медиків, пенсіонерів", - сказав Зеленський на пресконференції за результатами переговорів із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві у понеділок.