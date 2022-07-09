Політика

12:44 09.07.2022

У МЗС назвали звернення Спартц до Байдена спробою заробити собі політичний капітал і закликали її припинити підривати механізми надання допомоги США Україні

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У МЗС назвали звернення Спартц до Байдена спробою заробити собі політичний капітал і закликали її припинити підривати механізми надання допомоги США Україні

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко вважає, що дії і заяви члена Конгресу США Вікторії Спартц є "неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про нібито зв'язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США".

"Радимо Спартц залишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях навколо теми війни в нашій країні і горя українців. Особливо цинічні маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження", - написав Ніколенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у суботу.

Він також зазначив, що Спартц має також "припинити підривати нинішні механізми надання США військової допомоги для України".

"Українська сторона максимально відкрито взаємодіє з американськими партнерами, надаючи вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація і затягування процесу, до якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки й розраховують у Кремлі", - написав речник МЗС.

Водночас у МЗС впевнені, що "жодні заяви і провокації не підірвуть той високий рівень довіри, який встановився між президентами Володимиром Зеленським і Джозефом Байденом, Андрієм Єрмаком і Джейком Салліваном, Дмитром Кулебою і Ентоні Блінкеном, а також іншими чиновниками України та США".

Раніше "Європейська правда" написала, що Спартц звернулася до президента США з проханням "надати пояснення щодо процедур нагляду, пов'язаних з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком". Видання послалося на її лист, опублікувавши його. Частина листа прихована від публікації, закрита чорною плашкою, але в тексті є коротка згадка про нібито наявність "різноманітної розвідувальної інформації про дії пана Єрмака в Україні і його можливі зв'язки з Росією". У відкритій частині листа ці тези не відображені.

Теги: #сша #мзс

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