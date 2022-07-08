Україна закликає Vitol припинити постачання російської нафти

Припинити постачання російської нафти й у такий спосіб припинити фінансувати масове вбивство безневинних українців закликав голландську компанію Vitol, найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера, радник президента України з економіки Олег Устенко.

"Vitol був найбільшим західним трейдером російської нафти, що перевозиться морем, після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це нахабна нажива на кривавій нафті, яка фінансує вбивства мирного українського населення", – наведено слова Устенка на сайті глави держави в четвер.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у листі радник президента попросив компанію-нафтотрейдера повідомити, коли вона відвантажить останній барель російської нафти і скільки саме її буде відправлено до цієї дати.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський вперше попросив Vitol припинити ділові відносини з Росією у березні цього року, після чого у квітні нафтотрейдер заявив, що обсяг російської нафти "суттєво знизиться у другому кварталі, оскільки поточні контрактні зобов’язання зменшаться". Також повідомлялося, що компанія планує "вийти з російського ринку" та припинити транспортування російської нафти до кінця року.

Водночас Устенко заявив, що цих обіцянок не було виконано: за даними про перевезення Refinitiv, зібраними Global Witness, Vitol зафрахтувала в червні через порти Росії понад 11 млн барелів нафти, а загалом із початку вторгнення Росії - понад 38 млн барелів нафти вартістю приблизно $3,21 млрд.

До початку цього року група Vitol через свою "дочку" Arawak Energy Ukraine B.V. була протягом дев'яти років співвласником компанії Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited із нафтогазовими активами в Україні. Однак на початку січня цього року Geo Alliance Group Limited, що належить трастам, бенефіціаром яких є український бізнесмен Віктор Пінчук, викупила у Arawak 50% частку та довела своє володіння до 100%.