Політика

16:38 07.07.2022

Політика Великої Британії не зміниться після відставки Джонсона - Зеленський в інтерв'ю CNN

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Політика Великої Британії не зміниться після відставки Джонсона - Зеленський в інтерв'ю CNN

Президент України Володимир Зеленський назвав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України" і висловив упевненість, що політика Великої Британії стосовно України не зміниться найближчим часом, незважаючи на відставку Джонсона.

"Україна багато отримала від своїх відносин із прем'єр-міністром, насамперед військову підтримку", - сказав Зеленський Вольфу Блітцеру з CNN в інтерв'ю в четвер, коли той запитав його про коментарі щодо відставки Джонсона.

Український президент сказав, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

Теги: #відставка #джонсон #зеленський

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