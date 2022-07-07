Політика Великої Британії не зміниться після відставки Джонсона - Зеленський в інтерв'ю CNN

Президент України Володимир Зеленський назвав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України" і висловив упевненість, що політика Великої Британії стосовно України не зміниться найближчим часом, незважаючи на відставку Джонсона.

"Україна багато отримала від своїх відносин із прем'єр-міністром, насамперед військову підтримку", - сказав Зеленський Вольфу Блітцеру з CNN в інтерв'ю в четвер, коли той запитав його про коментарі щодо відставки Джонсона.

Український президент сказав, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.