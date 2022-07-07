Разумков закликає керівництво Верховної Ради дозволити журналістам працювати у будівлі парламенту

Голова міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков (позафракційний) пропонує керівництву Верховної Ради дозволити журналістам працювати у приміщенні парламенту.

"Настав час повернути журналістів до Верховної Ради. Ми маємо не забувати, що преса - це четверта влада, яка повинна мати можливість повноцінно виконувати свої професійні обов'язки, зокрема висвітлювати діяльність парламенту. Тому звертаюся до керівництва Верховної Ради: давайте вже відновлювати шановним представникам медіа доступ до кулуарів", - написав Разумков у фейсбуці у четвер.

На його думку, немає жодних причин закривати Верховну Раду для ЗМІ - на Київщині немає російських військ, а небезпека від ракетного обстрілу існує на всій території України.

"Давайте, нарешті, повернемося до формату відкритості та ідеалів свободи слова. Гадаю, нам точно нема чого приховувати ні від журналістів, ні від українського народу", - зазначив народний депутат.

Як повідомлялося, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого доступ представникам ЗМІ до будівлі парламенту було заборонено.