Президент Єврокомісії: Виклики перед Україною величезні, але вони не є нездоланними

Виклики перед Україною величезні, але вони не є нездоланними, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши, що Україна може вийти з війни з РФ сильнішою та сучаснішою країною.

"Виклики величезні, безперечно, але вони не є нездоланними. Україна може вийти з цієї війни на шляху до сильнішої та сучаснішої країни, з модернізованою судовою системою, з сильнішими інституціями, з послужним списком боротьби з корупцією, а також із більш "зеленою", цифровою та стійкою економікою", - зазначила фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України-2022 у Лугано у понеділок.

Вона наголосила, що Україна потребуватиме сміливих реформ.

"Реформи мають йти пліч-о-пліч з інвестиціями. Ми всі знаємо, що розмір руйнувань приголомшливий і витрати зростають із кожним днем цієї безглуздої війни. Це також стосується соціальних витрат. Жертви, ветерани, жінки, діти. Вони повертаються з еміграції - це добре, але Україні доведеться дбати про них. Україні доведеться відновити ділову довіру та залучати більше капіталу з-за кордону, Україна матиме покращити стандарти життя для своїх громадян й Україна просуватиметься на шляху до ЄС", - зазначила фон дер Ляєн.