Політика

16:47 04.07.2022

Фон дер Ляєн: Допомогти Україні - не лише в наших інтересах, це наш моральний обов'язок

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Фон дер Ляєн: Допомогти Україні - не лише в наших інтересах, це наш моральний обов'язок

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн упевнена, що для міжнародної спільноти повоєнне відновлення України - не лише в їхніх інтересах, це також її моральний обов'язок.

"Перед нами стоїть колосальне завдання. Усі ви тут, у залі, й багато інших хочуть підтримати й допомогти відновити Україну. Це не лише в наших інтересах, це також є нашим моральним обов'язком", - заявила вона в понеділок у Лугано, виступаючи на міжнародній Конференції високого рівня відновлення України.

Фон дер Ляєн висловила впевненість, що "Україні знадобляться сміливі реформи". "Але реформи мають іти пліч-о-пліч з інвестиціями. Масштаби руйнувань приголомшують. І витрати зростають з кожним днем цієї безглуздої війни. Це стосується і соціальних витрат... Україні доведеться відновлювати ділову довіру й залучати більше капіталу з-за кордону. Україні доведеться підвищувати рівень життя своїх громадян. І Україна просуватиметься шляхом до Європейського Союзу", - констатувала президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що проблеми "величезні, але не є непереборними". "Україна може вийти з цієї війни на шлях до сильнішої та сучаснішої країни з модернізованою судовою системою, сильнішими інститутами та солідним послужним списком у боротьбі з корупцією з більш екологічною, більш цифровою та стійкішою економікою. Це країна, про яку мріють і за яку борються багато молодих українців", - наголосила фон дер Ляєн.

У зв'язку з цим президентка Єврокомісії нагадала, що саме ця інституція ЄС запропонувала уряду України створити платформу реконструкції для визначення інвестиційних потреб, координації дій, спрямування ресурсів і підтримки амбітної програми реформ. "Ця платформа стане місцем для формування стратегічних напрямів і пріоритетів нашої спільної роботи. Основна увага приділяється перспективній реконструкції, спрямованій на досягнення кліматичної нейтральності, охопленню цифрового десятиліття, побудові соціальної ринкової економіки, щоб ніхто не був забутий, гарантуванню безпеки та оборони, і все це має бути вбудоване в належне управління", - додала вона, уточнивши, що ця платформа "буде відкрита для всіх, кому небайдуже майбутнє України".

Фон дер Ляєн переконана, що Європа "має особливу відповідальність і стратегічний інтерес бути поряд з Україною на кожному етапі шляху". "Україна хоче бути частиною нашого Європейського Союзу. І ми хочемо, щоб Україна стала членом. Україна дуже мотивована працювати з нами в цьому напрямі, й ми зробимо все можливе, щоби підтримати ці зусилля. Тому що шлях до сильнішої України та шлях євроінтеграції – це одне й те саме", - заявила президентка Єврокомісії.

Теги: #відновлення #урсула_ляєн

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