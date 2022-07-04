Шуляк анонсувала створення міжпарламентської платформи для нагляду за процесом відновлення українських міст

Створення міжпарламентської платформи для нагляду за процесом відновлення українських міст і використанням міжнародної допомоги анонсувала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Ми багато говоримо про те, як відновлюватиметься Україна. Одне з великих питань – як використовуватимуться кошти донорів, як це контролюватиметься? Сьогодні на зустрічі з парламентаріями Швейцарії я запропонувала створити міжпарламентську платформу між нашими парламентаріями та іншими країнами, щоб напрацювати єдині, прозорі, зрозумілі для всіх механізми та правила про те, хто і як приєднуватиметься до процесу відновлення", – сказала Шуляк на форумі громадянського суспільства в рамках Конференції з відновлення України-2022 "Прокладаємо шлях до успішного та інклюзивного процесу відновлення України".

За її словами, взаємодія на рівні груп депутатів із країн-партнерів дасть змогу вибудувати справедливі й довірчі відносини з усіма учасниками процесу відновлення.

Крім того, інфраструктура громадянського суспільства може стати хабами із залучення людей, які здатні та хочуть допомогти у відновленні країни, зазначила Шуляк.