Політика

07:42 04.07.2022

Понад сотню громадських організацій підготували свою Луганську декларацію

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Маніфест громадянського суспільства 2022 або Луганська декларація, підтримана майже 120 громадськими організаціями, буде представлена в понеділок у Лугано на паралельному заході в рамках Конференції з відновлення України "Прокладаємо шлях до успішного та інклюзивного процесу відновлення України" – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" кілька підписантів документа.

"Включення громадянського суспільства (повторюся: у широкому сенсі) дозволить не лише збалансувати інтереси та виробити рішення вищої якості, а й залучити необхідні компетенції, які сьогодні відсутні в розпорядженні держави, а також зберегти довіру донорів і партнерів", – прокоментував ініціативу один з її авторів. співзасновник громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар у фейсбуці.

За його словами, діалог української влади із західними партнерами часто нагадує діалог "автопілота з автовідповідачем: одна сторона неухильно кермує у певному напрямку, інша сторона нудно повторює список своїх незмінних вимог".

Пекар вважає, що налагодити діалог у такій ситуації можна за рахунок залучення широкого громадянського суспільства, проте для цього широке громадянське суспільство має знайти розуміння та консолідацію й наснагу.

Співзасновник "Нової країни" вважає, що без приєднання всіх ключових зацікавлених сторін не буде ні грошей на відновлення, ні просування в євроінтеграції, а спроба вирішувати все за зачиненими дверима на користь обмеженого кола вигодонабувачів незабаром завершиться політичною катастрофою.

У документі декларуються шість принципів, яким мають відповідати будь-які рішення щодо майбутнього устрою та відновлення України. Зокрема, що Україна — держава з європейською ідентичністю, представницька демократія із змагальним політичним процесом, чесними та вільними виборами, свободою слова та незалежними медіа, заможним місцевим самоврядуванням.

Серед інших критеріїв – відкрита ринкова економіка з рівними правилами гри та обмеженим законом втручанням держави, захищений простір для розвитку української та кримсько-татарської культур та різноманітності різних культур та ідентичностей, а також включення українців у прозорий процес прийняття рішень щодо свого майбутнього на всіх рівнях.

Крім того Маніфест містить сім "червоних ліній", перетин яких неприйнятний за жодних умов, оскільки тягне за собою екзистенційні ризики для України та українців. Зокрема втрата державної та територіальної цілісності, заморожування чи відкладення конфлікту з РФ, демонтаж демократичних інститутів, систем стримувань і противаг, посилення державного втручання в економіку та зменшення прозорості держуправління, і навіть відмова від європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нарешті завершується документ вісьмома пріоритетними завданнями для розвитку України, зокрема вступ до системи колективної безпеки, створення умов для повернення біженців, депортованих і полонених, захист і розвиток демократичної системи управління, політичні права та свободи громадян, а також встановлення верховенства права.

Серед інших пріоритетних завдань – модернізація системи освіти та науки, захист прав власності та заохочення приватної ініціативи, розвиток місцевого самоврядування, модернізація економіки та інфраструктури.

Серед підписантів такі організації як Центр протидії корупції, Громадянська мережа "Опора", Фонд "Демократичні ініціативи", CEO Club, Центр економічної стратегії, Рух "Чесно".

Як повідомлялося, в офіційній частині Конференції з відновлення України URC2022 прем'єр-міністр Денис Шмигаль вперше представить План відновлення України. Наприкінці дводенного заходу, в рамках якого пройде й обговорення бізнесом способів та пріоритетів відновлення, буде подано свою Луганську декларацію з викладенням найважливіших підсумків конференції.

 

 

 

Теги: #декларація #відновлення #нго

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