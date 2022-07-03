Участь Зеленського в саміті G-20 залежить від ситуації в країні та участі в ньому Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його присутність на саміті G-20 в Індонезії у листопаді цього року залежить від ситуації в країні та участі у саміті президента Росії.

"Наша участь залежить від РФ, чи буде вона там присутня. Я сказав президенту Індонезії, що ми вдячні за запрошення, але у нас ситуація з безпекою", - сказав він у неділю журналістам після зустрічі з прем'єр-міністром Австралії у Києві.

"Я не впевнений, що війна на 100 відсотків закінчиться повною деокупацією і тому я не уявляю свого приїзду туди", - сказав він. При цьому Зеленський сказав, що "не впевнений", що там буде велика кількість держав, якщо вони (РФ – ІФ-У) там будуть.

"А якщо, не дай Боже, з'явиться ще кілька "Буч", думаю, що на Росію чекає повна ізоляція", - сказав він.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі сказав, що поки що не може собі уявити бойкот саміту. "Якщо він (президент РФ Володимир Путін - ІФ-У) приїде, а я не впевнений у цьому, він отримає той прийом, на який заслуговує", - сказав він.