Питання ротації прем'єр-міністра не стоїть - Арахамія

Питання заміни прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не порушують у Верховній Раді, заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Традиційно публікації ЗМІ про кадрові питання породжують багато розмов і пліток, які не допомагають працювати. Через це мушу внести певну ясність. Офіційно. Питання заміни прем'єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється", - написав Арахамія у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу і на внутрішньому, і на зовнішньому фронті.

"Що стосується інших членів уряду, то точкові ротації в Кабінеті Міністрів відбуваються на постійній основі. Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. І коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо", – додав лідер фракції.